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今明雲多偶小雨 吳德榮：下周變天 強對流伴隨劇烈天氣

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

中部以北、東部今轉雨 下周鋒面挾雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天中北部、東半部地區的降雨機會將會提高，台中、彰化以北到宜蘭、花蓮一帶，降雨相對比較明顯一些。本報資料照片
今明兩天中北部、東半部地區的降雨機會將會提高，台中、彰化以北到宜蘭、花蓮一帶，降雨相對比較明顯一些。本報資料照片

今天是清明連假第3天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著華南雲雨區接近，今明兩天中北部、東半部地區的降雨機會提高，中高層有西風短波槽將要經過台灣以北，帶動了雲雨帶水氣跟著東移通過台灣，各地雲量偏多，也普遍會有下點雨的機會。

他說，台中、彰化以北到宜蘭、花蓮一帶，降雨相對比較明顯一些，過了雲林以南及台東地區受到的影響就會小很多。預報資料來看雨勢不大，也沒有發生雷雨的機會，但可能下雨，連假後期安排活動要多留意。

今天因為雲多下雨的關係，白天的溫度不像昨天這麼高，吳聖宇表示，預估北部、東北部白天高溫會降到21至23度，中部及花東地區高溫23至26度，南部高溫仍可以來到27至29度或以上。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫14至16度，南部及花東空曠地區16至18度，各地日夜溫差仍較大，尤其是中部以南地區，早出晚歸還是要注意。

明天清明連假收假日，吳聖宇說，各地高溫跟今天類似或略高，沒有什麼冷空氣跟著雲雨帶影響台灣，但是因為雲量多遮擋太陽照射，溫度就比較難明顯上升。

至於下周天氣，吳聖宇表示，下周一整周陸續有鋒面及華南雲雨帶接力影響，各地降雨的機會較高，鋒面通過時也可能出現局部雷雨的現象。不過，預報模式對於鋒面影響的時間預測跳動很大，影響的程度也還有待觀察。下周是天氣比較不穩定的一周，雖然沒有明顯的冷空氣，但是天氣的變動度頗大，多留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫

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