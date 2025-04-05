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今明雲多偶小雨 吳德榮：下周變天 強對流伴隨劇烈天氣

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今明雲多偶小雨 吳德榮：下周變天 強對流伴隨劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。本報資料照片
今明兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。本報資料照片

今天是清明連假第3天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室專欄表示，今明兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。

溫度方面，吳德榮表示，因雲多、白天氣溫略降，各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。今天北部15至24度、中部17至28度、南部17至29度、東部16至27度。

吳德榮表示，下周一至下周三白天華南雲系減弱，雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨的機率。下周三晚起至13日，有兩波短波先後通過，晴、雨快速更迭，其中偶有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率。但模式對短波通過時間的模擬，仍持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 專欄

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