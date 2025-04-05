天氣展望 華南雲雨區+鋒面各地短暫陣雨 慎防較大雨勢

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周至第2周期初水氣偏多，受華南雲雨區及鋒面影響，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，西半部並有較大雨勢發生的機率。

氣象署說，第2周期中後台灣附近水氣減少，各地大多為為多雲到晴。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少」於氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少」於氣候正常值的機率最小。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。