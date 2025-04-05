清明連假尾聲春雨來了 中部以北轉溼涼 下周恐雷雨交加

清明連假進入後兩天，天氣逐漸轉變。中央氣象署表示，今天華南雲系東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區降雨機率偏高，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，今天北部及宜花低溫約16、17度，中南部及台東低溫約18至21度，而白天高溫因降雨會有明顯下降，北部及東北部約20、21度，中部及花東23、24度，南部則維持在27至29度。

明天收假日，西半部平地雨勢稍緩和，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一至下周三華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

下周四至下周五鋒面影響，天氣更加不穩定；下周四中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，下周五鋒面稍遠離，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；但鋒面影響時間尚有不確定性，較接近台灣時各地易有陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢。

下周六至14日台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

明天至下周五馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。春季天氣變化快速，華南雲系及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。