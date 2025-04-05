快訊

今明雲多偶小雨 吳德榮：下周變天 強對流伴隨劇烈天氣

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

清明連假尾聲春雨來了 中部以北轉溼涼 下周恐雷雨交加

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
清明連假進入後兩天，春雨來訪。圖／中央氣象署提供
清明連假進入後兩天，春雨來訪。圖／中央氣象署提供

清明連假進入後兩天，天氣逐漸轉變。中央氣象署表示，今天華南雲系東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區降雨機率偏高，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，今天北部及宜花低溫約16、17度，中南部及台東低溫約18至21度，而白天高溫因降雨會有明顯下降，北部及東北部約20、21度，中部及花東23、24度，南部則維持在27至29度。

明天收假日，西半部平地雨勢稍緩和，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一至下周三華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

下周四至下周五鋒面影響，天氣更加不穩定；下周四中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，下周五鋒面稍遠離，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；但鋒面影響時間尚有不確定性，較接近台灣時各地易有陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢。

下周六至14日台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

明天至下周五馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。春季天氣變化快速，華南雲系及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

鋒面 雷雨

延伸閱讀

不斷更新／清明連假第3天北返車潮 國道14地雷路段曝

清明連假第二天陽光露臉 明起北部降雨

明起變天降溫 下周鋒面接力中部以北防大雨

清明連假二天…彰化公墓火警18件 消防局長呼籲這件事

相關新聞

不斷更新／清明連假第3天北返車潮 國道14地雷路段曝

（05:10更新）

今明雲多偶小雨 吳德榮：下周變天 強對流伴隨劇烈天氣

今天是清明連假第3天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天華南雲...

伊科腸病毒重症 已釀2死

近期國內腸病毒疫情趨緩，就診人次降至每周萬人以下，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙指出，今年已出現三例腸病毒重症，其中...

橘世代／【病後人生】戰勝中風 楊弦重登舞台

連三天舉辦的「民歌五十演唱會」二月熱鬧登場，第一天開場由民歌之父楊弦以歌曲「江湖上」展開序幕。七十五歲的他忘情演唱「民歌...

帶狀皰疹疫苗 桃園有條件補助第1劑

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹痛起來要人命，雖能自費打疫苗預防，但費用高昂，2劑將近2萬元。桃園市多名議員爭取納入補助，市政決定...

地牛又翻身！ 21:12花蓮縣秀林鄉發生規模4.3有感地震

今(4)日晚上21時12分，發生芮氏規模4.3有感地震，震央位置在花蓮縣政府西北方15.0公里，位於花蓮縣秀林鄉，震源深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。