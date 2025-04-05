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不斷更新／清明連假第3天北返車潮 國道14地雷路段曝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍。其中，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。示意圖。本報資料照片
高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍。其中，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。示意圖。本報資料照片

（05:10更新）

今天為清明節連續假期第3天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍。其中，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

天氣預報今天北部零星降雨，中、南部天氣良好，高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

至於北向好走時段，高公局說，如從南部地區北返，建議上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 高公局

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