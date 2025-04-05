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健康你我他／遊南韓腸胃發炎 體會台灣健保好

聯合報／ 文／陳念生（中市南區）
到南韓旅遊因病掛急診，醫療費用可向台灣健保核退。圖／陳念生提供
到南韓旅遊因病掛急診，醫療費用可向台灣健保核退。圖／陳念生提供

原本這時應該是興高采烈的異國踩街購物時刻。但父子二人卻是躺在韓國釜山的醫院急診室，望著白冷冷的牆壁吊著點滴。驚惶失措的心緒，隨著無聲的點滴流淌，才漸漸恢復平靜。

真是人生無常！一家三口方才盡情品嘗完韓國炸雞美食，不料，隔天我們父子竟然上吐下瀉不止，身體虛弱不能繼續旅程。內人急找領隊商量應處辦法，領隊細心聯絡當地會中文的工作人員載送陪同就醫，因能用中文溝通，心情稍安。但到醫院卻又憂心忡忡，煩惱不知是否需要住院，致延誤明天歸程，回不了台灣。

真是萬幸！經醫師診斷父子二人皆是腸胃發炎，吊完點滴即可返回飯店休息，可如期回台。真想高喊一聲：台灣我要回來啦！

這番國外急診經歷，有二點心得分享：

1.常懷感恩的心。此次能平安回台，多虧領隊協助，韓方人員溫心的全程陪伴和醫院悉心的診療。

2.珍惜台灣的健保資源。二人在釜山急診室吊一小時點滴，診療費用韓幣41萬，折合台幣約9千多元。台灣的健保不但便利，國外醫療費用尚可核退，實要好好珍惜這褔分。而國外醫療費用高昂，建議出國一定要投保海外醫療保險以備急需。

3.要學知足。美食當前，不要貪多務得，須知節制，避免樂極生悲，真正享受出遊之樂。

健保 美食

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