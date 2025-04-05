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愛肝達人站／醫師：你睡得著？病人：我都讓別人睡不著！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間。

醫師：「你晚上睡得著嗎？」

病人：「我都讓別人睡不著！」

醫師抬頭望著病人，一頭白髮都已經70幾歲了，還那麼厲害！

再看看陪同的女性，看起來還滿年輕的。

醫師露出羨慕的眼睛。

這位女士說話了：「他一躺在床上就打鼾聲不斷，讓我夜夜不得安眠！」「我把他頭推往一邊，他鼾聲停了一下，又開始打呼了！」「弄得我整夜不得安寧！」她一臉無辜又無可奈何的樣子。

我看了這位病人，胖胖的，脖子粗粗的，是典型呼吸中止症病友！又看了一下他的病歴，有高血壓、高血脂及高血糖，是典型三高病人。

「他最近一直忘東忘西！說過的話馬上就忘記，東西在哪裡？都不知道！」

「連開車都在打瞌睡！太可怕了！」

「我擔心我會守寡！」

古人說：「臥榻之側，豈容他人鼾睡。」表示自古以來就有打鼾這回事。只是古人肥胖者不多、壽命也不長，這種病少受重視。近年來，隨著三高人口愈來愈多，肥胖、脖子短粗的人愈來愈多，睡覺鼾聲如雷的人也愈來愈多。

打鼾是空氣通過狹窄的氣道而產生的聲音，這中間包括咽喉、舌頭及頸部的軟組織等氣道，一旦睡覺時打鼾，血氧濃度不足，腦袋得不到足夠的氧氣，長此以往，就會有許多症狀出現，例如高血壓、心律不整、記憶力愈來愈差、失智情形慢慢浮現，其重要性可想而知。

傳統上，檢測呼吸中止症得到醫院睡一個晚上，頭上臉上五花大綁做各種生理監測，是最精確的方法。但畢竟國內一床難求，也不方便，近年來，陸續有各種簡便方法如居家檢測或用超音波檢查，模擬睡覺時口咽喉部的肌肉等軟組織的動作，以觀測呼吸中止症的可能性，方便不少。

治療方面當然要針對原因而加以處理，有人用牙套，有人用咽喉手術，有不少人晚上睡覺帶呼吸器，活像外太空人，也是現代人床上另一奇觀。

總之，晚上打呼、白天打瞌睡，這事看起來事小，實不可等閒觀之，凡是讓人睡不著的男士們，ㄧ定要虛心請教醫師好好處理一下喔。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

肝病 肥胖 醫師

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