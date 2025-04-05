院長講堂／楊南屏 不斷精進醫療服務 力推長照醫養合一

衛福部桃園醫院被視為26家部立醫院的龍頭，教授級骨科醫師楊南屏去年9月接任院長。他強調，部桃肩負嚴肅的公醫使命，過去疫情期間承擔許多防疫工作，未來無論是執行韌性防疫或戰備醫療，甚至長照政策，只要國家有需要，部桃都責無旁貸。

優秀骨科醫師 體悟社會百態

楊南屏不只是優秀的骨科醫師，也是公衛領域的教授。楊南屏回憶，他就讀陽明醫學院醫學系時，在實驗外科課程裡，輪到他擔任主刀角色時，該組手術完成的速度最快，因此發現他滿適合當外科系的醫師。畢業後，他到部立桃園醫院擔任外科住院醫師，院方安排他到骨科訓練3個月，從此踏入骨科領域至今。

在桃園醫院受訓5年後，楊南屏升任主治醫師，同時申請至陽明大學公衛研究所在職進修，又花了6年完成碩博士學位，隨後擔任醫學系及公衛所兼任助理教授，按部就班升等至副教授、教授，迄今仍於陽明交通大學醫學系授課。

「醫師面對病人的時候，常能觀察到病人與其家庭關係，親情與現實之間的拉扯，這是很好的社會課程學習。」楊南屏認為。他也感嘆社會的百態，例如骨折病人手術成功，家屬會感謝醫師，醫病關係好；但之後若碰上申請保險或外籍看護的證明不如其意時，又可能會轉為抱怨及投訴。

肩負公醫使命 任務全力以赴

2014年楊南屏升任教授，並朝向醫院行政管理歷練，轉任基隆醫院副院長，4年半後調任花蓮醫院院長，再4年半調任衛福部醫福會副執行長，參與管理26家部立醫院約1年半。過去10年多累積的管理經驗，讓他體會「好的衛生醫療政策與醫務行政管理，可以幫助更多的病人和家屬、家庭」，他期許藉由長期累積精進的管理經驗，能帶給桃園醫院新氣象。

衛福部桃園醫院院長楊南屏會安排時間和妻子旅遊。圖／衛福部桃園醫院提供 醫療工作易飲食不定，楊南屏會注意多吃蔬果和均衡攝取營養，也會利用時間散步、健行。閒暇時喜歡計畫旅遊的他，常和家人到日本、韓國等國及台灣各地旅行。妻子是護理老師，由於他的公職生涯從桃園到基隆、到花蓮再回桃園，「繞一圈回來孩子都大學畢業了」，很感謝三個孩子的教育和成長幾乎都靠另一半獨撐。

醫界的壓力大多來自臨床端，楊南屏說，他是骨科醫師，常不斷值班與急診刀，對身體和心理都造成壓力，因此他會在休假時透過旅遊、美食紓壓，轉向行政管理職後，則是在新領域學習和多面向閱讀，也是紓壓的方法。

楊南屏強調，部桃肩負神聖的公立醫院使命，國家交付的目標與任務，部桃都全力以赴。在醫療面，部桃與林口長庚是桃園市唯二的重度急救責任醫院，需要不斷地精進醫療技術、引進先進設備及長期培訓人員，以提供民眾更好的醫療服務。

守護民眾健康 耕耘永續發展

長照是未來趨勢也是國家重大政策，楊南屏指出，部桃也積極參與，目前除總院與新屋分院，未來還要在觀音區設立200床的住宿型長照機構，預計2027年底啟用，讓部桃從桃園本院、新屋分院、觀音長照串連到社區，成為醫養合一、公衛服務的先驅。

部桃去年12月歡度45周年慶，種下45棵樹苗，別具象徵意義，楊南屏說，羅漢松為四季常青，象徵醫院45年來堅定守護民眾健康的初心，並展現穩健發展的精神；梅樹以其傲雪凌寒的特質，象徵醫療團隊面對挑戰時不屈不撓的毅力，並為社區注入生機與希望。45顆小樹苗寓意著醫院的成長與茁壯，桃園醫院未來持續守護民眾健康、耕耘永續發展。

衛福部桃園醫院45周年慶，楊南屏期許醫院持續守護國人健康、永續經營。圖／衛福部桃園醫院提供