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橘世代／【病後人生】行動已自如 剩歌喉沒恢復

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
楊弦於三軍總醫院住院復健2個月出院時，與妻子自拍留下紀念。圖／楊弦提供
楊弦於三軍總醫院住院復健2個月出院時，與妻子自拍留下紀念。圖／楊弦提供

民歌五十年，民歌之父楊弦依然創作不綴，最近他利用ＡＩ把舊歌詞以類似內涵寫出一首詩，再透過ＡＩ音樂軟體協助編曲，並把創作過程和作品放上YouTube。大病後總會對人生有不同的看法，楊弦說，能找回健康人生，是特別的機遇與祝福，現在盡量做一些比較能做到的事情。

走過中風，楊弦最感謝的就是太太，住院三個月在病房忙裡忙外細心照顧他，尤其住院前兩周的照顧最辛苦。太太笑說，聽說中風病人心情不好會好得比較慢，因此她每天的工作就是推他去復健、逗他笑，講笑話給他聽，讓神經活化，保持好心情才會好得快。「我現在也會開玩笑，畢竟人生沒有什麼好過不去的。」楊弦說。

楊弦還講了一個比較「玄」的事情，他二○二一年自美返台，本來是一個人提前回來找地方住，太太準備晚一些時候再回來。但太太在美請人預測算命，那人竟回答，「如果不一起回來，可能以後就見不到了。」楊太太一聽大驚，馬上訂機票回台灣，趕在他最需要的時刻陪在身邊。

很多事情難以預測，楊弦認為，即使重新來過，也不一定能保證它們不會發生。

現在楊弦大部分生活可以自理，說話和手寫都還可以，只是唱歌喉嚨沒有像以前那麼好了，但在「民歌五十」演唱會中，如果沒有透露自己曾中風，大家根本看不出來。

楊弦如今生活作息很規律，每天早上五點半、六點左右起床，晚上十點半就寢；起床後偶爾打坐、看看書、看電視或滑手機，最常看YouTube上各方面留存的資料。要活就要動，家中有一台跑步機，減速可作為走路機。當陽光露臉時，楊弦從北市內湖住家散步或騎電動腳踏車，跨越彩虹橋到彩虹河濱公園，沿著河岸步道散步。

今年一月，楊弦出版了近卅 來錄音演唱編曲的「鄉‧旅‧詩‧歌」作品力，預計五月以後出版和朋友一起翻譯多年的「轉化，夢境瑜伽和禪靜」一書，年華流逝，但歲月靜好。

數位版看這裡

中風未必癱瘓 民歌之父楊弦把握復健黃金期找回生活

「民歌之父」楊弦說很多事情難以預測，即使重新來過，也不一定能保證不會發生。大家認識他因為民歌，但他其實有中醫藥及營養學背景，還有美國針灸師執照，看看他如今如何與疾病共處。

中風 復健

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