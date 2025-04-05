橘世代／【病後人生】戰勝中風 楊弦重登舞台

疾病是生命旅程中的一部分，疾病帶來身體的痛苦，更是心靈的試煉；但也因為生病，我們學會珍惜現在。 遭遇中風，對所有人都是重大打擊，民歌之父楊弦如今舉重若輕，但復元過程是毅力和不放棄的累積。

連三天舉辦的「民歌五十演唱會」二月熱鬧登場，第一天開場由民歌之父楊弦以歌曲「江湖上」展開序幕。七十五歲的他忘情演唱「民歌手」，彷如五十年前的大學生，他告訴觀眾自己三年多前中風，若他沒提起，大家難以想像他好一陣子半邊身體不能動。

一九七五年，楊弦、胡德夫與李雙澤舉辦「現代民謠創作演唱會」，演唱詩人余光中的作品，演唱曲目經錄製並出版為「中國現代民歌集」專輯，公認是台灣第一張校園歌曲專輯，楊弦也被譽為「現代民歌之父」。

雖然在民歌領域成績斐然，但楊弦畢業於台大農化系，一九七七年赴美留學，自一九八二年起，長期住在美國加州，獲得東方醫學博士及全美執照的營養專家資格，直到二○二一年冬季才回台定居，未料，當年十一月初突發中風。 楊弦 製表／李樹人

冬夜發病 緊急就醫

楊弦回憶，那天他和朋友練唱後，忘了喝水，又受到風寒，晚上回到淡水竹圍暫時的租屋處，半夜感到頭腦鬱悶，上廁所時開始嘔吐，接著右側手足無法動彈。

他當下就想到，可能中風了。他立即請房東叫救護車送他到馬偕醫院急診，經檢查確診為缺血性腦中風，自此開啟了一段與中風共存，並且重新找回自己的過程。

楊弦說，中風剛發生時，他的嘴巴有點歪，說話不清楚，尤其「走路不方便走、握筆不能握筆、吃東西不能吃」，比較嚴重，當時還沒想到是否還能唱歌，只希望身體的手和腳要盡快恢復正常就好。

飲食行走 都有困難

楊弦復元初期比較辛苦，最初手足無法聽從頭腦指揮，無法完成平時的動作；幾周後手指需要慢慢搖動才能寫一些字。吞食物和喝水也要特別小心，必須縮下顎才不會嗆到。難過的是在一個月內，行動都需要依賴輪椅和太太的攙扶。

「他中風，我有被嚇到，趕到醫院發現他的臉都歪一邊了，手不能動，大小便失禁，必須包尿布。」楊弦中風的當下，楊太太在屏東，聽到先生倒下，立即北上照顧他，「還好護理人員訓練我照顧技巧，包括翻身、換尿布、搬下床坐輪椅等。」

楊弦如今看來雲淡風輕，楊太太透露，中風對先生來說，真的是一大挫折。在馬偕住院時，他曾經痛哭，「我在旁邊不知道該怎麼辦，負責照顧的我才是真的想哭啊！」

努力復健 找回自己

楊弦則說，當時他對於「從好好一個能動的人變成不能動」的情況，感覺很傷心，但也因為不曉得未來會變怎樣，他沒想太多就專心治療復健，半年就有恢復的可能。

自馬偕醫院出院之後，接著在三總住院二個月接受復健治療，他大部分在做手足運動、電療等物理治療及職能治療，也有針灸、中藥調理，更自費做高壓氧治療，他說：「只要對恢復健康有幫助的，我都盡量做。」

如今楊弦大部分生活可自理，「說話和手寫都還可以。只是唱歌喉嚨沒有像以前那麼好了。」但他感恩命運安排給了他另一個機會。

「不論未來會發生什麼，我都不會感到恐懼或期待，在有能力的時候關心周圍的人和眾生」，這是他對於自己最好的期望。