帶狀皰疹疫苗 桃園有條件補助第1劑

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹痛起來要人命，雖能自費打疫苗預防，但費用高昂，2劑將近2萬元。桃園市多名議員爭取納入補助，市政決定有條件補助接種第1劑，須年滿50歲、接種過流感與新冠疫苗等，市府正與疫苗廠商議價，預計下半年實施，初估約1500人能受惠。

帶狀皰疹是水痘痊癒後，病毒潛伏在體內神經，當免疫力下降就會發作，初期皮膚紅腫搔癢，隨後長出水泡，疼痛感類似針刺與火燒，若病情嚴重，甚至須住院治療；舊型疫苗每劑要價4千到6千元，保護力較強的新型疫苗單劑就要價8千多元，須接種2劑才有完整保護力。

桃園不分黨派議員爭取市府補助施打；國民黨議員張桂綿表示，長輩有健康的身體，年輕人才能無後顧之憂拚經濟。民進黨議員許清順說，新北、花蓮和嘉義市都有相關補助，桃園應跟進。無黨籍議員于北辰指，帶狀皰疹痛起來要人命，議會早連署提議，盼能落實。

桃園市衛生局近日拍板有條件補助，市民年滿50歲，已簽署預立醫療決定書，2024年接種過流感與COVID-19疫苗，全額補助帶狀皰疹疫苗第1劑；今年已編列1.5億元採購公費疫苗，將從該筆預算支出，帶狀皰疹疫苗正與廠商議價中。

衛生局長賈蔚指出，預計下半年實施，初估1500人能受惠，鼓勵民眾自費接種第2劑；帶狀皰疹疫苗價格不斐，雖能預防神經痛，但病毒不具高度傳染性，影響以個人生活為主，中央未編經費補助，地方須審慎評估財務與補助對象。

市府表示，疫苗補助不限中低收入戶、重大傷病或免疫力不全者，擴大照顧配合衛生政策的市民，若成效良好，將視情況調整擴大。

多名議員說，長輩抵抗力弱，常聽到感染帶狀皰疹痛到睡不著覺，樂見市府規畫，期待政策趕快上路，提高整體免疫力。