黴漿菌疫情 恐持續至夏天

黴漿菌疫情自去年秋天延續至今，林口長庚醫院副院長、兒童感染症醫學會理事長邱政洵說，疫情恐會持續到今年夏天，屬於新冠疫情後「免疫負債」最後一波，感染黴漿菌，常會劇烈咳嗽與高燒不退，須提高警覺。

黴漿菌經飛沫傳播，潛伏期一至四周，常引發輕微呼吸道感染，病程雖不如典型的肺炎嚴重，卻可能引發長時間症狀，因此又被稱為「會走路的肺炎」。常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周的咳嗽等。

邱政洵說，目前感染以國小高年級至國中生為主，偶見年幼兒童染病。黴漿菌疫情多在春夏與秋冬交替期間較為活躍，此波疫情從去年秋季開始流行，顯示病毒持續活躍。

新冠疫情期間，防疫措施壓低多種傳染病發生，形成「免疫負債」。隨防疫鬆綁，腸病毒、呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）與流感等先後捲土重來，導致流感全年流行。邱政洵指出，黴漿菌幾乎是最後一波免疫負債感染，疫情循環正在收尾階段。

他提醒，黴漿菌治療面臨紅黴素抗藥性問題，雖非新型病毒，處置仍具挑戰。首選藥物為巨環類抗生素，替代性藥物包括氟喹諾酮類或四環黴素類藥物，只要及早診斷，仍可有效控制病情。若發現孩子高燒不退、咳嗽嚴重，應盡早就醫，避免病情惡化。