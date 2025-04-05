伊科腸病毒重症 已釀2死

近期國內腸病毒疫情趨緩，就診人次降至每周萬人以下，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙指出，今年已出現三例腸病毒重症，其中兩名未滿月新生兒死亡，雖重症數不多，但比率高於二○二一至二○二四年同期，呼籲民眾不可掉以輕心，特別是兒童家長須提高警覺。

三例重症均感染「伊科病毒十一型」，不同於常見的腸病毒七十一型，易引發肝炎、心肌炎等重症。根據疾管署說明，此型病毒初期症狀不明顯，病程進展快速，臨床醫師應於廿四小時內密切監控，若有重症疑慮，常需使用生命支持設備，並建議轉至醫學中心治療。

陳秀熙說，我國兒科醫療發展完善，鮮少出現新生兒死亡，但今年腸病毒已奪走兩名新生兒生命，顯示其對嬰兒威脅不容忽視。醫師與家長應警覺併發重症風險，民眾平時也應落實勤洗手等防疫習慣。

日本諾羅病毒疫情升溫，通報病例創十年新高，累計近三點五萬例，集中於嬰幼兒與學齡兒童。陳秀熙說，諾羅疫情目前無疫苗可打，提醒攜幼兒赴日旅遊者加強防護。