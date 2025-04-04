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波伽利歌聲響徹大巨蛋 曲目安排現傳奇音樂生涯

中央社／ 台北4日電

睽違10年，深情依舊，跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）今天在台北大巨蛋開唱，從歌劇詠嘆調唱到跨界經典，波伽利發揮歌唱天賦，曲目安排盡現傳奇音樂生涯。

不到下午4時，台北大巨蛋附近已經擠滿人潮，不少樂迷更是搭高鐵北上朝聖，只為一睹波伽利風采。傍晚5時開放進場，3萬4000名樂迷進場秩序良好，不少人拿著波伽利的節目單自拍留念，CD與黑膠銷售一空。現場也有演唱會上較少出現的長者族群到場聆賞，享受波伽利帶來溫暖的音樂饗宴。

波伽利一上台便以中文說「謝謝」，為他這次在亞洲巡演的最後一站開啟序幕，這次波伽利安排曲目數量誠意十足，不但耳熟能詳，也都與他的重要生命歷程有關。第1首威爾第「弄臣」中的「善變的女人」，是他2011年在紐約中央公園與紐約愛樂合作演出的歌曲，熟悉的旋律一出，立刻拉近與樂迷的距離。

接著，波伽利演唱普契尼歌劇「波西米亞人」中主角魯道夫演唱的「可愛的女孩」，這是他1998年首次登上歌劇舞台的第1個角色，對他來說意義重大。

上半場最後1首威爾第歌劇「茶花女」中的「飲酒歌」，更讓全場一起鼓掌，女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）深具大將之風，亮麗外型也成焦點。

下半場曲目跨界流暢，波伽利演唱拿波里民謠「漁夫之夜」，則是他與知音也是已故三大男高音之一帕華洛帝合唱的樂曲，深具意義。「照亮我」流露了波伽利與兒子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）的父子情深；「祈禱」是波伽利與席琳狄翁對唱，傳達對和平與希望的祈願。

波伽利在台上感性表示，已經很久沒有來台灣和大家見面，很感謝大家今晚的到來，「在這個時刻，我想要介紹我的兒子馬提歐給大家認識。」27歲的馬提歐沒讓父親丟臉，溫暖大器的歌聲有自己的風格，也讓大家宛如看見年輕時的波伽利。

這次波伽利亞洲巡演終站放在台灣，經典曲目唱好唱滿，最後的安可曲也不含糊，「告別的時刻」（Con te partirò）全場深情高歌；波伽利父子合唱紅髮艾德的「完美無瑕」，父子合聲劃破夜空，觀眾們主動舉起手機亮光，最終將大巨蛋化成整片星海，氣氛令人感動。

波伽利與合唱團演唱普契尼歌劇「杜蘭朵公主」的「公主徹夜未眠」，搭配歌劇「杜蘭朵公主」的華麗場景，還加入自由女神的景象，象徵對和平的祈願，全場掌聲久久不歇，波伽利獻出飛吻，為演唱會劃下精彩句點。

大巨蛋 音樂

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