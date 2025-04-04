高鐵台中站旅客爆量！彩色標線分流「紅色載人、藍色下車」

高鐵台中站區每月創下百萬旅客，站區採接送分區分流科技執法。交通局長葉昭甫說，為解決車輛迷航、開錯車道，清明連假前打造台中首條彩色標線優化分流，提醒駕駛依指引「紅色一樓上車走，藍色二樓下車留」，跟著彩色標線走就對了。

台中市警局烏日分局提醒，台中高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為載客專用，2樓為送客專用，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的高鐵特約停車場（嘟嘟房），保有30分鐘免費停等。

交通局說明，依據警方統計，駕駛由高鐵五路左轉進入站區一路後，必須分流至不同樓層，但部分駕駛常在最後一刻才發現，內側車道是通往1樓載客區，中線車道則通往2樓下客區，因為來不及辨識而緊急轉彎，增加車禍風險，行駛錯誤車道引發交通混亂，甚至衍生交通事故。

葉昭甫指出，為改善駕駛因不熟悉路況臨時變換車道，經會勘後立即採取一系列措施，包括增設彩色標線及預告標誌，上個月已在高鐵五路左轉站區一路等進入站區的沿線，加繪彩色標線，其中，往站區1樓的車道標示為粉紅標線，往站區2樓的車道則標示為藍紫標線，方便駕駛清楚辨識行車方向。

葉昭甫說明，交通局特別設計清楚易懂的宣傳標語「紅色一樓上車走，藍色二樓下車留」，讓駕駛人透過順口溜快速了解高鐵站區雙色分流，提高交通安全識別度；