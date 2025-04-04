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清明連假第二天陽光露臉 明起北部降雨
清明連假第二天，全台陽光露臉，天氣晴朗舒適，西半部地區平均高溫在22至26度之間，東半部約22至25度。今晚深夜後華南雲雨東移，北台灣水氣增多，明起中部以北、東半部地區，以及南部山區都將有明顯雨勢。
今天各地多為晴到多雲的好天氣，僅東部局部地區及恆春半島有零星短暫雨，而受輻射冷卻影響，清晨北部及東北部低溫只有15度左右，中南部約18度。白天西半部高溫達26度，東半部約25度，中南部則達27、29度，普遍感受溫暖舒適，但各地早晚溫差仍大。
明天起受華南雲雨區東移影響，中部以北水氣漸多，東半部地區、恆春半島將有局部短暫雨，北部與中南部山區也會有零星降雨，中南部地區為多雲。下周北部及中部地區都將有機會降雨，但氣溫不會有明顯降幅。
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