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明連假第3天…國道北向車流為平日1.4倍 易壅塞路段曝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

明日(4/5)為清明節連續假期第3日，交通部高公局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

明日北部零星降雨，中、南部天氣良好，預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

明4/5國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
明4/5國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供

國道 高公局

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