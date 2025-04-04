明連假第3天…國道北向車流為平日1.4倍 易壅塞路段曝

日前醫師陳志金在臉書透露，17年前還是加護病房菜鳥醫師的他，面對一位漸凍人陷入呼吸衰竭，藉由紙板表達拔管意願，讓當時的陳志金陷入醫療倫理與人性選擇的掙扎，恰逢醫院剛成立安寧病房，於是該名病人成為第一位入住者，在臨床心理師、宗教師與志工陪伴下完成人生的「畢業典禮」。陳志金說，「對於無法救治的疾病，要讓病人和家屬『拼湊一個圓滿』」。

2025-04-04 18:54