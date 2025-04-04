「對無法救治疾病拼湊一個圓滿」 醫師憶安寧病房 ：曾猶豫清醒時拔管

日前醫師陳志金在臉書透露，17年前還是加護病房菜鳥醫師的他，面對一位漸凍人陷入呼吸衰竭，藉由紙板表達拔管意願，讓當時的陳志金陷入醫療倫理與人性選擇的掙扎，恰逢醫院剛成立安寧病房，於是該名病人成為第一位入住者，在臨床心理師、宗教師與志工陪伴下完成人生的「畢業典禮」。陳志金說，「對於無法救治的疾病，要讓病人和家屬『拼湊一個圓滿』」。

陳志金在個人臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，在17年前他遇到一位病人罹患漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症ALS），會出現神經肌肉萎縮、四肢癱瘓、沒辦法說話、也無法吞嚥的情形，當時病人已處於呼吸衰竭的處境，並仰賴插管呼吸器維生。

陳志金指出，該名病人閉著眼睛時看起來像植物人，但張開眼睛時是意識清醒且感覺正常的人，能感受各式痛苦與不適。陳志金有次對該名病人的兒子說，建議父親氣切，讓口中的管子拔掉，會比較舒服，對方回應，「這個不是爸爸想要的，他希望醫師能夠幫他拔掉管子，讓他好好的走」。

陳志金補充，當時《安寧緩和醫療條例》已經實施幾年，但安寧觀念尚不普遍，他身為一位加護病房菜鳥主治醫師，不確定能不能進行拔管，因為即使他很肯定「拔管」是病人本身的意願，卻難以對清醒的人撇除維生。

陳志金也回憶，每次加護病房會客，該名漸凍症病人的兒子，都會熟練地替父親擦拭、按摩，其中最讓陳志金印象深刻的，是該名兒子與漸凍症父親的溝通方式，在電腦輔助系統還未發明的年代，他日日拿寫滿字的4大張紙板探病，陳志金敘述，「只見他熟練的手指頭，在紙板上移動，然後注視著爸爸的眼睛，給他一個確認的眼神，他的手指頭就停在那個字上，就這樣，一個字一個字拼湊爸爸的想法」。

陳志金非常清楚拔管是病人的意願，但礙於當時團隊幫清醒的人撇除維生，以及後續瀕死的照顧處理，都沒經驗，不過恰好醫院剛成立安寧病房，該名漸凍症患者便成為安寧病房的第一位病人。

陳志金透露，安寧病房有臨床心理師、宗教師、志工……，他們替病人辦了一場「畢業典禮」，當時安寧病房的年邁創辦人還在床邊替病人演奏小提琴。陳志金在文末吐露心聲，「對於能夠救治的疾病，我們要為病人和家屬『拚一個沒有遺憾』；對於無法救治的疾病，我們也要讓病人和家屬『拼湊一個圓滿』」。

有網友認可安寧醫療的重要性，「看到親友臨終前數日，無意識（或可能有，但身體無法動彈）躺在醫院病床上，被約束或是被抽痰的情況，就會很心痛，安寧醫療真的是很必要且必須存在的醫療處置」、「如果生活已經無法自理，對一個長期臥床的病人是沒有尊嚴的，病人選擇離開，對被照顧者，還是照顧者都是好的」。

也有人表達感動，「人生最後一哩路，只希望能盡力做到『往生者無掛礙，在世者無遺憾』」、「尊重病人自主的想法，是對他最後的溫柔」、「這樣也是很溫暖的方式，讓病人可以在最後一刻，感受到你們對他的關懷」、「但求尊嚴往生」、「真的很感人」。

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