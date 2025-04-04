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5日起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼

中央社／ 台北4日電
中央氣象署預報，明天起華南雲系東移、水氣漸增，中部以北有短暫陣雨。圖擷自報天氣 - 中央氣象署
中央氣象署預報，明天起華南雲系東移、水氣漸增，中部以北有短暫陣雨。圖擷自報天氣 - 中央氣象署

中央氣象署今天預報，明天起華南雲系東移、水氣漸增，中部以北有短暫陣雨，3500公尺以上高山有零星降雪機率，連假後於7日起，華南水氣影響，整週偏溼。

氣象署說，明天華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；6日西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預測，連假後，華南水氣影響，整週偏溼，7日至10日華南雲系東移，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；11日至13日，台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率高。

氣溫方面，氣象署預測，明天及6日，北部及東北部攝氏16至24度、中部17至27度、南部19至29度、花蓮17至23度、台東19至25度；澎湖19至25度、金門17至25度、馬祖16至21度。

至於7日至10日部分，北部17至28度、中部18至29度、南部20至31度、宜蘭17至25度、花蓮19至26度、台東20至28度；澎湖20至26度、金門17至25度、馬祖16至22度。

恆春 氣象署 馬祖

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