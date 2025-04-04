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連假第3天多出遊車潮 國道客運仍有7成空位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高公局預期清明節連假國道將湧現大量掃墓及出遊車潮。圖為昨天南港系統接國5壅塞情形，車流綿延到銜接國道的平面道路。記者胡經周／攝影
高公局預期清明節連假國道將湧現大量掃墓及出遊車潮。圖為昨天南港系統接國5壅塞情形，車流綿延到銜接國道的平面道路。記者胡經周／攝影

明天是清明節連假第3日，交通部公路局表示，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，以及早因應避免壅塞。

公路局指出，明包含銜接國道快速公路（北部台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3霧峰交流道；南部台18線銜接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86線歸仁交流道），主要省道幹道(台61線鳳鼻至香山、中彰大橋路段、台9線蘇花路廊)及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪路段、東部台9甲線新店至烏來路段等），明天都可能出現出遊車潮。

而公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

客運運能力部分，公路局指出，明日依據目前預售情形，西部國道客運尚有70.93%空位，東部國道客運尚有72.25%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路局指出，今日截至下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台65線土城往國三路段、台3線武嶺橋路段至大溪老街路段、台62線七堵路段至安樂路段西向、台74線大里至霧峰路段東向、台86線關廟路段東向等，請用路人出發前確認路況並小心駕駛。

本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,537班次，疏運37,837人；東部國道客運路線共計行駛529班次，疏運11,112人。

國道客運 大溪老街 車潮

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