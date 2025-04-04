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35歲葉欣眉罹直腸類癌！醫：糞便潛血難查 健檢才能發現

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
35歲胡瓜子弟兵、主持人葉欣眉自曝健檢時被檢出0.8公分直腸神經內分泌瘤。本報資料照片
35歲胡瓜子弟兵、主持人葉欣眉自曝健檢時被檢出0.8公分直腸神經內分泌瘤。本報資料照片

35歲胡瓜子弟兵、主持人葉欣眉自曝健檢時被檢出0.8公分直腸神經內分泌瘤。昕新智慧診所院長朱光恩表示，神經內分泌瘤過去稱為「類癌」，介在癌症與非癌症之間，且與大腸息肉不同，患者不會有糞便潛血，必須透過健檢才會發現，這類神經瘤仍有癌化可能性，建議民眾一旦檢出，應透過內視鏡或外科手術切除。

朱光恩表示，民眾熟知的大腸息肉，其生長部位是在粘膜上皮組織，神經內分泌瘤病灶，則位於粘膜下方，可能發生於消化道任何一處，以直腸最為常見，多數病患腫瘤都在1公分以下，雖為「類癌」，但置之不理仍可能嚴重癌化，自己多年前收治一位病人，就因直腸神經內分泌瘤未處理，導致腫瘤轉移至肝臟，最終因肝衰竭去世。

「神經內分泌瘤通常沒有症狀，不像大腸息肉、腺癌，會讓患者出現糞便潛血陽性反應。」朱光恩表示，要揪出神經內分泌瘤，定期健檢是不二法門，建議45歲以上民眾應定期接受大腸鏡檢查，若具家族史民眾，建議提早5年，40歲開始就要接受檢查，若家中有多位親屬都罹患大腸癌，則建議35歲左右就要開始檢查。

朱光恩說，神經內分泌瘤處置方式，若腫瘤大小較小，可透過粘膜切除術，以內視鏡手術切除，避免夜長夢多，若腫瘤大小較大，則因為直腸腸壁較薄，手術過程中深挖恐有穿孔風險，建議要由傳統外科手術切除。不論何種術式，民眾只要腫瘤拿乾淨就不必擔心，在門診定期追蹤即可，且神經內分泌瘤癌化速度慢，民眾不必過度恐慌。

神經內分泌瘤相對少見，但也不算罕見，朱光恩表示，自己執業生涯中，約遇到30、40位神經內分泌瘤患者，而不論何種類別，全球大腸直腸癌均呈現發生年齡下滑問題，自己近期也遇到一位32歲女性患者，經大腸鏡檢出嚴重大腸癌，呼籲民眾留意自身健康狀況，定期接受大腸鏡檢或糞便潛血檢查。

35歲胡瓜子弟兵、主持人葉欣眉自曝健檢時被檢出0.8公分直腸神經內分泌瘤。圖／取自葉欣眉臉書
35歲胡瓜子弟兵、主持人葉欣眉自曝健檢時被檢出0.8公分直腸神經內分泌瘤。圖／取自葉欣眉臉書

患者 手術 腫瘤

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