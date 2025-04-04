六福村昨擠不上車影片曝光 園方今加開巴士公車協助疏運

六福村從昨天起至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，吸引許多人，園方估算昨天入園人數破1.3萬人，未成年遊客更占近半數，因人數眾多，導致閉園後面臨大批人潮，一度因搭不上車引發抱怨。對此，六福村今天下午閉園後將加強待命，園方回應，今天已經協調客運及計程車加開班次，六福村也自主準備4台巴士分二線協助疏運，將於今天5點半視運能需求啟動，接駁至亞通客運龍潭站轉乘與接駁至竹北高鐵站。

昨天閉園時，只有2班接駁車可以搭，不少青少年趕不上車，回不了家，只能等待小黃、客運，或是請家人接送，氣得在網路PO文抱怨，有人等了兩個小時「還在排隊、非常無奈」，不少青少年將夜間滿滿的人潮貼到網路Threads上，引發討論聲浪。

對此，六福村今天回應，園方都有各項接駁方案協助遊客離開，昨天的狀況是一來離園人數多，都需等待，二來經工作同仁詢問，許多遊客是在等家人或朋友來接，所以才會有人群聚集的狀況，今天除了已經協調客運及計程車加開班次，園區也會安排持續接駁至市區的巴士，協助遊客離園。

六福村表示，今天起到四月六日的連假返程公共交通運輸如下：

新竹高鐵觀光2號六福村發車15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00

亞通客運至中壢六福村下午發車 13:30、14:05、15:05、15:45、16:20、17:00、18:40、20:05

台聯客運至松山六福村下午發車 13:30、14:30、15:30、16:00、16:30、17:00、18:00 ，另於16:00~18:00加開七個班次。

台灣大車隊計程車調度其他區域支援，六福村自主準備四台巴士分二線協助疏運(17:30視運能需求啟動) : A線接駁至亞通客運龍潭站轉乘，B線接駁至竹北高鐵站。