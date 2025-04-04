帶狀皰疹痛起來要人命 桃園擬有條件補助第一劑疫苗

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹痛起來要人命，雖能自費打疫苗預防，但費用高昂，2劑將近2萬元。桃園經多名議員爭取，市府決定有條件補助第一劑，政策預計下半年上路，約1500人能受惠。

帶狀皰疹是水痘痊癒後，病毒潛伏在體內的感覺神經，當身體免疫力下降，病毒就會伺機而動，起先會感覺皮膚紅腫搔癢，然後長出許多水泡，發炎的疼痛感會越來越劇烈，類似針刺與火燒，若病情嚴重，甚至需要住院治療，但舊型疫苗1劑要價4千元到6千多元，保護力較強的新型疫苗1劑更要8千多元，且需接種2劑才有完整保護力。

帶狀皰疹疫苗昂貴，桃園不分藍綠議員都舉新北為例，盼桃市府補助低收、中低收入戶長者接種；國民黨議員張桂綿表示，健康很重要，長輩有健康的身體，年輕人才能無後顧之憂拚經濟。民進黨議員許清順則說，除了新北，花蓮和嘉義市也有相關補助辦法可以參考。

桃園市衛生局研議市民只要年滿50歲，已簽署預立醫療決定書，且2024年接種過流感與COVID-19疫苗，就全額補助帶狀皰疹疫苗第一劑，目前與廠商議價中，辦法預計下半年實施，初估約1500人能受惠，也鼓勵民眾完整接種第2劑。

衛生局長賈蔚表示，帶狀皰疹疫苗價格不斐，雖能有效預防罹患神經痛，但由於病毒不具高度傳染性，影響層面又以個人生活品質為主，中央未編列經費補助，而地方執行不能不審慎評估財務與政策，必須思考「補給誰才最有意義」。

賈蔚表示，此次政策不再只聚焦中低收入、重大傷病或免疫力不全者，更擴大照顧平時就以行動照顧自己健康且願意配合政府衛生政策的民眾，算是一份回饋和鼓勵，謝謝民眾願意了解醫療自主、配合防疫與照顧自己，若成效良好，將視情況調整擴大。