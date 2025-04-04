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氣象署：4及5月氣溫正常6月偏高 雨量可能皆偏少

中央社／ 台北4日電

中央氣象署3月底公布未來1季天氣預測，指出4月及5月氣溫正常值機率較大，6月氣溫則偏高，雨量可能都會偏少。

氣象署說，4月仍屬於春天季節，北方大陸冷高壓逐漸減弱，南方太平洋高壓勢力則漸漸轉強。天氣系統變化快是這個時節的特徵。5月和6月是台灣的梅雨季節，容易有鋒面系統在附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨有雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。

展望4月至6月的天氣，氣象署說，氣候模式預報台灣氣溫4、5月以氣候正常值機率較大，6月氣溫則較正常值偏高。

據氣象署提供各地區月平均氣溫氣候正常值範圍，4月北部攝氏21.7至22.9度、中部23.2至24.3度、南部24.5至25.6度、東部22.6至22.9度；5月北部25.2至25.9度、中部26.1至26.7度、南部27.3至27.8度、東部25至25.6度；6月北部28至28.5度、中部27.8至28.4度、南部28.6至29.1度、東部27.3至27.7度。

雨量方面，氣象署說，模式預報未來1季主要雨帶在菲律賓往東延伸至西北太平洋一帶，台灣附近以正常為主，不過近期氣候模式預測，雨量較實際偏少，且春季與梅雨季預報的不確定性較大。

根據氣象署提供的各地區月累積雨量氣候正常值範圍，4月北部102至180.7毫米、中部51.3至170.9毫米、南部29.4至75毫米、東部57至89.8毫米；5月北部166.9至291.6毫米、中部145.2至289.5毫米、南部86.3至175.1毫米、東部135.1至205.5毫米；6月北部277.5至387.7毫米、中部202.3至365.8毫米、南部201至450.9毫米、東部118.8至180毫米。

氣溫 氣象署 雨量

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