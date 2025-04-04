快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

化粧品成分使用限制表將修正 刪硼酸、增34項染劑相關

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署近期預告「化粧品成分使用限制表」修正草案，新增34個與染髮劑相關成分規定。示意圖，記者賴昀岫／攝影
衛福部食藥署近期預告「化粧品成分使用限制表」修正草案，新增34個與染髮劑相關成分規定。示意圖，記者賴昀岫／攝影

衛福部食藥署近期預告「化粧品成分使用限制表」修正草案，新增34個與染髮劑相關成分、刪除硼酸使用規定，未來全面禁用於化粧品，另修正74個品項。草案將預告至6月2日，預計明年7月1日上路，屆時如使用禁用成分，最重可處新台幣500萬元以下罰鍰，情節重大者可處限期歇業等或廢止登錄。

食藥署副署長王德原表示，化粧品成分規範原則為負面表列，也就是列出的品項才會特別受到規範，會根據國際規範滾動式檢討清單，本次新增34項主要為染髮劑成分，例如訂定濃度上限、限制外用等，同時將硼酸（Boric acid）從原本的限定使用範圍中刪除，未來完全禁用於化粧品，另外，也修正74個品項的規範，草案預告將預告至今年6月2日，新制預計明年7月1日上路。  

硼酸可能對口腔黏膜或牙齦產生刺激作用。王德原說，目前在「化粧品成分使用限制表」只限使用於「非藥用牙膏及漱口水」，限量0.1%，且不得使用於3歲以下孩童，又依「化粧品禁止使用成分表」規定，其他化粧品不得使用硼酸。

國立宜蘭大學學術副校長謝昌衛說，硼酸本身為弱酸性、具有殺菌或調節酸鹼值的功能，過去用途包括殺菌的藥皂、去角質或潤滑的爽身粉等，雖然本身毒性不強，但可能會有蓄積性危害，人體不易代謝，研究顯示，皮膚會吸收導致中樞系統問題；另外，過去鹼粽中添加的硼砂，也是硼酸的一種，後來同樣被禁用。

台北林口長庚紀念醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠同樣點出，硼酸可能造成人體危害，包含腎臟、生殖系統等；至於染髮劑，成分中的對苯二胺（PPD）容易造成過敏性皮膚炎，這次新增品項中，也有一些為芳香胺類化合物，也跟對苯二胺衍生物有關，可能容易造成紅腫、刺激、痛癢等反應，如未接觸過這個成分，可能的過敏反應會在2至3天後出現，和個人體質有關。

王德原說，後續添加化粧品禁止使用成分者，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條，依同法第22條處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或廢止該化粧品登錄；違規產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品。

台幣 染髮劑 食藥署

延伸閱讀

北市信義區夜店散場叫囂推擠員警 被壓制在地上銬帶回派出所

歡慶兒童節 金管會提醒家長：為寶貝規劃適當的保險保障

不讓綠委羞辱周萬來 韓國瑜硬起來：邀列席委員會請依法

黑狗被飼主開車途中丟包 台中市動保處抓到了要罰1萬5

相關新聞

影／花蓮高風險潛勢溪流擴增至41條 七個單位建立上下游聯防機制

又快到雨季了，怪手忙著從乾枯的小清水溪乘起一匙匙的土石。去年七月，小清水溪在凱米颱風來襲期間暴漲，沖垮台鐵北迴線小清水溪...

不斷更新／清明掃墓+出遊車潮 國道一早紫爆 國5北返恐塞到深夜

今天為清明節連續假期第2天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍。其中，南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵智障：改革才對得起死者

台鐵太魯閣號事故4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，高達8000多萬元，遭質疑造價昂貴。網紅Cheap在臉書表...

男深夜雙眼上吊肢體怪異扭曲妻嚇壞 竟是血糖失控引癲癇

60多歲男糖尿病患者凌晨3點突然全身盜汗、脫去衣物，舉止怪異。妻子驚醒後，發現他坐在床邊，反覆拿起衣物又放下，接著在房間...

舒適溫暖明起變天 下周水氣一波波轉溼涼 高山零星降雪

今天清明連假第2天，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天環境風場偏東風為主，各地多雲到晴好天氣，舒適溫暖，西半部高溫26至2...

清明連假物價飆漲 十分天燈漲一倍...學者憂成下個墾丁

清明連假民眾大舉出遊，不僅塞爆桃園機場，各景區也有不少民眾國旅。新北知名國際景點十分老街連假首日也吸引不少遊客，但高昂的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。