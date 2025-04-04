化粧品成分使用限制表將修正 刪硼酸、增34項染劑相關

衛福部食藥署近期預告「化粧品成分使用限制表」修正草案，新增34個與染髮劑相關成分、刪除硼酸使用規定，未來全面禁用於化粧品，另修正74個品項。草案將預告至6月2日，預計明年7月1日上路，屆時如使用禁用成分，最重可處新台幣500萬元以下罰鍰，情節重大者可處限期歇業等或廢止登錄。

食藥署副署長王德原表示，化粧品成分規範原則為負面表列，也就是列出的品項才會特別受到規範，會根據國際規範滾動式檢討清單，本次新增34項主要為染髮劑成分，例如訂定濃度上限、限制外用等，同時將硼酸（Boric acid）從原本的限定使用範圍中刪除，未來完全禁用於化粧品，另外，也修正74個品項的規範，草案預告將預告至今年6月2日，新制預計明年7月1日上路。

硼酸可能對口腔黏膜或牙齦產生刺激作用。王德原說，目前在「化粧品成分使用限制表」只限使用於「非藥用牙膏及漱口水」，限量0.1%，且不得使用於3歲以下孩童，又依「化粧品禁止使用成分表」規定，其他化粧品不得使用硼酸。

國立宜蘭大學學術副校長謝昌衛說，硼酸本身為弱酸性、具有殺菌或調節酸鹼值的功能，過去用途包括殺菌的藥皂、去角質或潤滑的爽身粉等，雖然本身毒性不強，但可能會有蓄積性危害，人體不易代謝，研究顯示，皮膚會吸收導致中樞系統問題；另外，過去鹼粽中添加的硼砂，也是硼酸的一種，後來同樣被禁用。

台北林口長庚紀念醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠同樣點出，硼酸可能造成人體危害，包含腎臟、生殖系統等；至於染髮劑，成分中的對苯二胺（PPD）容易造成過敏性皮膚炎，這次新增品項中，也有一些為芳香胺類化合物，也跟對苯二胺衍生物有關，可能容易造成紅腫、刺激、痛癢等反應，如未接觸過這個成分，可能的過敏反應會在2至3天後出現，和個人體質有關。

王德原說，後續添加化粧品禁止使用成分者，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條，依同法第22條處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或廢止該化粧品登錄；違規產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品。