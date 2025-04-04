滑世代3C日常 衛福部統計性影像受害兒少逾3成

「滑世代」兒少3C不離手，不注意恐成數位受害者。衛福部近日公布，去年通報364人、占35%為兒少性影像受害事件，受害年齡以13至17歲最多，占比高達32.9%，未滿12歲兒童有22人受害。

對於接下來要如何加強保護措施，衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天接受中央社記者電訪說明，重點還是在於加強教育，因為這個年齡層的孩子多數仍在就學，學校防治教育已入法，會跟教育部合作強化宣導工作。

張秀鴛指出，在3C產品普及、親子互動逐漸疏離的情況下，孩子更容易在交友軟體或遊戲平台中落入陷阱，有些孩子以為只是在「玩遊戲」，卻不知可能已陷入另一種詐騙模式。

「一旦性影像被上傳，要全面移除極為困難。」她指出，包括下架影像、追查行為人等，現階段多數處置屬於「治標」、而非治本，真正有效方式還是在源頭就要做好預防。

由於性影像不一定是自拍，也可能是偷拍而來，張秀鴛舉例如公共廁所、補習班、安親班等公共場所都是高風險區域，場所負責人應定期巡查、加強反偷拍設備，因為「沒有人是局外人」。

她強調，不論是偷拍、轉傳，甚至只是單純觀看或儲存性影像，都已經觸法，絕不是所謂的私人行為，未來保護司也將與相關單位持續合作，加強查緝與法律教育，從源頭杜絕錯誤觀念。

根據衛福部「性影像處理中心」統計，2024年全年性影像處理中心共受理1928件性影像申訴案件，受害人數達1040人，其中兒少就有364人、占35%。從年齡層來看，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9%，其次為18至24歲，占32.3%。