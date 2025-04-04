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影／花蓮高風險潛勢溪流擴增至41條 七個單位建立上下游聯防機制

聯合報／ 記者游昌樺侯俐安季相儒／專題即時報導
2024年花蓮強震之後，山上許多土石已然鬆動，威脅下方公路與鐵路安全，包含台鐵、公路總局、林業署、水保局、縣政府等單位共同參與監測聯防，確保防災工作無縫接軌。記者季相儒／攝影
2024年花蓮強震之後，山上許多土石已然鬆動，威脅下方公路與鐵路安全，包含台鐵、公路總局、林業署、水保局、縣政府等單位共同參與監測聯防，確保防災工作無縫接軌。記者季相儒／攝影

又快到雨季了，怪手忙著從乾枯的小清水溪乘起一匙匙的土石。去年七月，小清水溪在凱米颱風來襲期間暴漲，沖垮台鐵北迴線小清水溪橋，修復的新橋即將通車，北迴線也將迎來五月汛期的挑戰。

去年〇四〇三大地震後，蘇花路廊日平均交通量直接減半，平日南下交通量從六千多輛降到二、三千輛，直到今年二月仍僅四九九五輛，顯示國人信心仍未恢復。

從台九線轉進小清水溪床，交通部公路局忙著復建工程，局本部則正規畫避災長期方案；再往下游花蓮縣政府疏濬工程進行中，最末端才是台鐵負責的工程，疏濬剛完成，新橋仍在趕工，工務段感嘆，「災害後一定會投入大量地整治心力，但往往下一次暴漲的是另一處」。

〇四〇三大地震令本來就脆弱萬分的邊坡路斷柔腸寸斷，七月廿四日凱米颱風侵襲台灣，暴風圈掃過花蓮時，大量雨水引發土石流，將小清水溪橋西正線沖毀，舊橋被沖到下游一百公尺處，殘骸鋼筋還依稀可見。花蓮工務段搶在汛期跟端午節大運輸期前，要完成東小清水溪橋的橋樑施作。

剛上任的花蓮工務段段長陳浩秋打開手機Line群組，顯示各項即時通報。他說明，這項機制涵蓋即時監測溪流水位與邊坡變化、各單位即時通報異常狀況，以及跨單位協調，包含台鐵、公路總局、林業署、水保局、縣政府等單位共同參與，確保防災工作無縫接軌。

「以前遇到土石流或溪水暴漲時，往往只能被動應對，但現在已能提早預警，讓列車停駛或減速。」台鐵公司董事長杜微卸任前說，氣候變遷下不可或缺的調適策略對行車安全至關重要，除了短期加強監測、預警，但中長期仍須待工程改善。

〇四〇三地震一周年，各項災損陸續復原，地方也期待觀光逐漸復甦，交通是關鍵聯外動脈，小清水溪橋斷帶來的啟示是面對氣候變遷，人不能勝天，更不能各自為政，這次中上游的跨部會聯防機制是斷橋帶來的變革，是否發揮成效，即將到來的汛期就會揭曉。

小清水溪的疏濬剛完成，新橋仍在趕工，得在端午節運輸前施作完畢。記者季相儒／攝影
小清水溪的疏濬剛完成，新橋仍在趕工，得在端午節運輸前施作完畢。記者季相儒／攝影

凱米颱風 台鐵 花蓮縣政府

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