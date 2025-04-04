3月台灣氣候重點回顧 冷暖交替、中部以北雨量偏多

中央氣象署發布今年3月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，冷暖交替，鋒面及華南雲雨區移入期間有顯著降雨。

3月平均氣溫為20.2度，氣候平均值為20.4度；接近氣候值，僅略低0.2度。全台氣溫正常，僅基隆、台中、嘉義及台南站偏低溫，玉山站偏高溫。

累積雨量方面，3月平均133.7毫米，氣候平均值（中位數）92.5毫米。約為氣候值的1.4倍。中部以北雨量偏多，東部及南部雨量正常，僅大武站偏少雨。鞍部、竹子湖、淡水、台中及離島的東吉島站，月雨量更均達該站同期氣候值的1.8倍以上。3月3日在日月潭站觀測到今年第1道春雷。

降雨日數部分，平均10.0天，氣候平均值11.9天，較氣候值約少2天。全台雨日正常偏少，僅阿里山、玉山及恆春站雨日偏多。