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六福村爆遊客爆量丟包爭議 園方：今天增加接駁車疏運

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
六福村遊樂園因遊客爆量導致許多遊客到晚上7點才離開，總經理葉忠岳今早在壽山動物園受訪，強調會加強接駁及疏運，也呼籲遊客不要集中在閉園時間才離開。記者徐白櫻／攝影
六福村遊樂園因遊客爆量導致許多遊客到晚上7點才離開，總經理葉忠岳今早在壽山動物園受訪，強調會加強接駁及疏運，也呼籲遊客不要集中在閉園時間才離開。記者徐白櫻／攝影

高雄壽山動物園今天與新竹六福村締結姊妹園，針對昨晚發生大量青少年遊客等不到車，晚上7點30分還在疏運，六福村總經理葉忠岳表示，昨日約有6、7千名18歲以下遊客入園，很多人玩至最後一刻才離園，短時間湧入眾多人潮導致疏運不及，今起園方接駁車增至4輛，也會協調客運業者及早因應，並宣導遊客不要集中在同一時間離園。

六福村遊樂園兒連假推出「未滿18歲免費入場」活動，許多人都是跟同學揪團搭車出遊，沒有父母開車陪同。昨晚閉園後許多未成年遊客等不到公車，抱怨被丟包在山上無法回家，一堆人上網抱怨。

六福村總經理葉忠岳今早到高雄參加動物園締結典禮，針對昨日人潮爆滿導致疏運不及事件做出說明。他表示，動物園聯外公車路線多，開往台北、中壢等地，台南客運及新竹客運都有加開車次，因應瞬時湧入的大量人潮。

此外，園方人員也在現場逐一詢問遊客是否需要協助，並陪伴等車，滿多人是希望等直達車、計程車或家長接送，動物園的接駁車座位還有空間，沒有坐滿。

葉忠岳說，昨日遊客量約為1萬3千人左右，因人潮過多，有延後閉園，但多數遊客仍選擇在最後時刻才離開，很多人出來後才發現很多人等車，急打電話要家人來接，所以等待時間較長，今天起將遊客接送至龍潭寺的接駁車會從2輛增為4輛，客運車加班車會在現場等候，坐滿就開車。

六福村 壽山動物園

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