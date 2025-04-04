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陽明交大開發大腦退化預測技術 獲美國愛迪生獎金獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學與台北榮總攜手合作，投入腦影像與AI研究，成功開發「腦影像分析技術」，成功定位精神疾病患者在不同年齡與病程階段的腦部退化情形。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學與台北榮總攜手合作，投入腦影像與AI研究，成功開發「腦影像分析技術」，成功定位精神疾病患者在不同年齡與病程階段的腦部退化情形。圖／陽明交大提供

精神疾病診斷長期依賴問診與病史，缺乏客觀量化判斷標準。國立陽明交通大學與台北榮總攜手合作，投入腦影像與AI研究，成功開發「腦影像分析技術」，成功定位精神疾病患者在不同年齡與病程階段的腦部退化情形，讓疾病診斷進入全新時代。

陽明交大醫學系系主任、台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑，自2019年便投入該項技術研發，希望透過AI辨識肉眼無法識別的腦影像，提升診斷的客觀性與準確性。該技術已應用於台北榮總臨床服務，並於今年獲得美國愛迪生獎金獎（2025 Edison Awards Gold Medal）。

陽明交大表示，技術核心是一套能精確定量腦部各區退化情形的方法，根據研發團隊對大腦老化與疾病進展過程的長期觀察，建立起涵蓋138個大腦灰白質區域的退化軌跡模型。模型可依據患者的年齡與病程，預測特定腦區的退化趨勢，進而鎖定最關鍵的異常腦區。

楊智傑說，大腦在精神疾病的病程中會持續退化，但不同大腦區域的退化軌跡各異；過去的AI技術對於判讀腦影像沒有辦法確定因果關係，也無法呈現病程進展中的關聯性，但新技術能完全克服限制，預測患者在已知年齡和病程下的腦部退化狀況。

楊智傑指出，該技術已應用於思覺失調症、躁鬱症與重度憂鬱症的研究與臨床評估。研究結果顯示，思覺失調症患者在發病後22年間大腦體積顯著萎縮，皮質厚度異常則多出現在疾病早期，尤以額葉、顳葉與島葉的灰質退化最為明顯；躁鬱症與憂鬱症患者則也於前額葉下側與前扣帶迴出現異常，有助於施行經顱磁刺激或深層腦刺激治療時更加精準鎖定治療標的。

陽明交大表示，該技術不僅突破了現有深度學習系統在腦影像分析上的限制，更提供精神疾病臨床診斷一套科學、可量化的工具，未來可望擴展至阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病的早期診斷與評估。

患者 陽明交大

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