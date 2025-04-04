太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵智障：改革才對得起死者

台鐵太魯閣號事故4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，高達8000多萬元，遭質疑造價昂貴。網紅Cheap在臉書表示，台鐵智障到不可思議，「真的太蠢、太白癡了」；台灣官僚到底對燈有什麼特殊情感，只要出事就裝燈。

根據政府電子採購網，3處隧道紀念燈光設置金額高達8138萬2996元。罹難者家屬委任律師陳孟秀以美國紀念911事件、JR西日本紀念福知山線事故保存破碎車廂為例，指世界各國都在做。

陳孟秀表示，台鐵原本要在事故地點設置紀念碑，家屬認為地方偏僻沒人經過，因此改規畫紀念燈光。施工過程困難，每晚只能2至3個小時，造成整體經費較高，若點燈能換來台鐵提升安全意識，絕對是無價。

Cheap表示，台灣SOP大概如下，發生重大事故，輿論譴責，高層震怒說要改革。然後找一個可見、可拍照的解法就是裝燈，拍照、預算通過、任務完成。在台灣，燈不是照亮前方，而是遮住問題。

「覺得這律師瞎透了」，Cheap表示，這種說法聽起來好像有點道理，實際上卻是偷換概念、情緒綁架的經典案例。「別只看數字」聽起來好像很有深度，別忘了是用納稅人的錢，不看數字看什麼？拿911和日本福知山線來比，更是瞎到天荒地老。

Cheap表示，911是恐怖攻擊，至今紀念館人潮不斷，展覽功能齊全，具有教育、歷史、政治意義。與檀香山的亞利桑那號戰艦紀念館一樣，緬懷珍珠港事件，跟大家說，那一天我們永不忘記。而日本福知山線事故蓋紀念園區、紀念碑，展示事故發生的經過，還有罹難者家屬的信、紀念物等，紀念碑有罹難者的名字，保存車輛是調查與教育用途，警惕高層、工程師、司機，「日本人是真心檢討」。

JR西日本的官網首頁，在事故至今已經20年，仍用很大的欄位寫「絕不可以忘記福知山線事故」，並詳細登載故原因、事後檢討。Cheap表示，檢討的非常用心、徹底，事故後幾乎讓JR西日本的高層全部下台，軟硬體全面提升，檢討過度準點、壓迫司機的文化，全線加裝自動列車停止裝置，只要超速會自動煞停，至今沒有再發生重大事故。

反觀台鐵裝燈，Cheap表示，台鐵裝一個8000萬的燈，有車經過才亮，一年只亮5天，「拿什麼跟人家比啦，真的很瞎」。不是不懂紀念意義，而是質疑花錢的方式，如果真心悼念，就該讓改革常態化，而不是讓燈光短暫亮5天。「你知道嗎？台鐵許多月台的顯示器都壞了，還沒修勒」。

對於是家屬要求的說法，Cheap表示，說跟台鐵無關也很瞎，家屬又不是交通工程師、風險評估顧問、預算審查委員，想法本來就出自情感，這很合理。台鐵是專業單位，聽到有人想紀念，不是評估安全、效益、預算，而是直接開一張8138萬的發票，台鐵很有錢嗎？

Cheap表示，裝燈不會讓台鐵更安全，該擋責任的時候說是家屬提的，該主導預算的時候就忘了自己是國營單位。真正的悼念，是讓改革常態化、讓悲劇不再重演，真正的負責，是聽民意，但要用專業判斷執行，而不是誰提什麼就砸錢配合。裝燈不會讓台鐵更安全，只有真正的改革，才對得起死者。