有錢有閒卻不愛出國旅遊？網曝「兩類人」出國不是唯一選項

春假連假期間，不少人會選擇出國旅遊，但有人近日在PTT上詢問：「真的有不喜歡出國的人嗎？」表示適逢假期，身旁的朋友都在發出國文，「好像出國玩是一種普世價值」，讓他好奇想了解，若是有錢有閒的情況下，會有人不喜歡出國，而改選擇其他的休閒娛樂方式嗎？該文引起網友熱議，不少人附和原PO，認為包括對搭機相當感冒，或出國會水土不服的人來說，出國旅遊並非唯一的休閒娛樂選項。

原PO表示：「最近小弟周遭許多朋友在出國，有去韓國的，有去日本的，有去香港的，有去泰國的，還有去土耳其的。看到他們臉書、IG貼文限動連發，讓小弟好生羨慕，好像出國玩是一種普世價值」；他好奇會不會真的會有人不不喜歡出國？不是因為沒錢沒閒，而是有錢、有時間，卻選擇做其他娛樂，「真的有這種人嗎？」

網友對此則表示：「有啊，肥宅不都是嗎？就是喜歡待在家」、「 夠有錢的，不用出國就能爽啊」、「有啊，認識好幾個，就單純在台灣更爽」、「我家人就是，賺一堆錢，但覺得出國是浪費。」也有網友認為：「覺得出門還蠻麻煩的」、「我連去別的縣市都懶了，還出國，好麻煩」、「很佩服常出國不怕麻煩的人」。

對於出國旅遊表示興致缺缺的網友則道出箇中原因，覺得是因為無法忍受在飛機上久待的時間，除了身體會不適外，心理也會感到焦慮，也有人是純粹不喜歡坐飛機；除了搭機這一關，也有人表示，出國總是會有水土不服的感覺，有人說：「鄉下很多老一輩的都不愛出國和搭飛機」，更有人覺得：「整天把出國當唯一，很可笑。」