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最晚來臨的免疫負債攻擊 黴漿菌疫情恐持續到今年夏天

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚醫院副院長、兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，這波黴漿菌疫情從去年秋天就開始持續，幾乎是新冠疫情後免疫負債的最後一環，可能延續到今年夏天。兒童示意圖，與新聞無關。本報資料照片
林口長庚醫院副院長、兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，這波黴漿菌疫情從去年秋天就開始持續，幾乎是新冠疫情後免疫負債的最後一環，可能延續到今年夏天。兒童示意圖，與新聞無關。本報資料照片

近期又現黴漿菌疫情，且多好發年紀較大學童。林口長庚醫院副院長、兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，這波黴漿菌疫情從去年秋天就開始持續，幾乎是新冠疫情後免疫負債的最後一環，可能延續到今年夏天。

肺炎黴漿菌為非典型的細菌，透過飛沫傳播，潛伏期約1至4周，會造成呼吸道的輕微感染，但因為比起一般肺炎，症狀輕微因此被稱為「會走路的肺炎」。常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周的咳嗽，10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠；若發展為肺炎，多會透過抗生素治療。

邱政洵說，近期臨床觀察多是國小5、6年級到國中等年紀較大學童，常見高燒不退、咳嗽劇烈等症狀，偶爾也會遇到年紀較小學童感染。黴漿菌疫情一班在季節交替之際較為嚴重，如春夏之交、秋冬之交等，但現在這波黴漿菌疫情從去年秋天就開始流行，有可能一路延續到今年夏天。

新冠疫情過後出現「免疫負債」，為避免感染新冠肺炎，加強預防措施導致其他呼吸道疾病、腸胃道感染降低，然而，防疫措施一鬆綁，就會讓其他疾病感染數暴增。先前已經歷過流感、腸病毒、RSV等免疫負債侵襲，甚至讓流感疫情全年化，邱政洵說，這次黴漿菌幾乎是最晚來襲的免疫負債疫情，幾乎可說是最後一環。

他提醒，黴漿菌治療受到紅黴素抗藥性問題，處置較為棘手，但只要及早診斷還是可以得到適當治療。根據疾管署資料，肺炎黴漿菌一般首選治療藥物為巨環類抗生素（包含如紅黴素），替代性藥物為氟喹諾酮類抗生素或四環黴素類抗生素。

新冠肺炎 疫情 黴漿菌

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