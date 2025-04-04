4個月內釀2新生兒死亡 陳秀熙：對腸病毒不可掉以輕心

近期台灣腸病毒疫情呈下降趨勢，就診人次將至每周萬人以下。不過，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙點出，2025年開年至今，已累計3例腸病毒重症個案，其中2例死亡個案，均為未滿月新生兒，重症人數雖不多，比率卻高於2021年至2024年同期，「這非常嚴重」，民眾不可掉以輕心，尤其兒童患者，家長應對併發症提高警覺。

3位腸病毒重症個案，均感染「伊科病毒11型」。根據衛福部疾管署資料，伊科病毒11型與常見的腸病毒71型不同，常導致患者肝炎或心肌炎，早期常以非特異性症狀表現，且嚴重感染者病程變化快速，建議臨床醫師24小時內應密切監測患者發炎指數、血小板及血紅素等數值，有重症疑慮病嬰，常須使用生命支持設備，建議轉診至醫學中心。

陳秀熙表示，台灣兒科醫療發展良好，與國際各國相比，不常出現新生兒死亡個案，但光是腸病毒就已造成今年2位新生兒死亡，可見腸病毒對新生兒威脅不容忽視，臨床醫師及家長，都應對併發重症提高警覺，民眾平常也要保持洗手習慣，即使天冷也要注意個人手部及環境衛生，落實防疫文明，減少病毒危害。

另，日本諾羅病毒疫情通報病例達10年高峰，至2025年3月中旬，累計病例數近3萬5千例。陳秀熙表示，相關個案也集中於嬰幼兒及學齡兒童族群，諾羅病毒傳播迅速，只要有幾顆病毒就會造成感染，以美國為例，諾羅病毒每年造成約900人死亡，日本疫情擴大與國內外旅遊有關，且目前諾羅病毒無疫苗可打，建議前往日本旅遊且攜帶幼兒的民眾，務必加強防範。