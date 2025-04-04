快訊

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

恭喜！洪小鈴、張天霖愛的結晶降臨 兒童節比臉頰愛心超Q

4個月內釀2新生兒死亡 陳秀熙：對腸病毒不可掉以輕心

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙點出，2025年開年至今，已累計3例腸病毒重症個案，其中2例死亡個案，均為未滿月新生兒，重症人數雖不多，比率卻高於2021年至2024年同期，「這非常嚴重」，民眾不可掉以輕心。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙點出，2025年開年至今，已累計3例腸病毒重症個案，其中2例死亡個案，均為未滿月新生兒，重症人數雖不多，比率卻高於2021年至2024年同期，「這非常嚴重」，民眾不可掉以輕心。本報資料照片

近期台灣腸病毒疫情呈下降趨勢，就診人次將至每周萬人以下。不過，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙點出，2025年開年至今，已累計3例腸病毒重症個案，其中2例死亡個案，均為未滿月新生兒，重症人數雖不多，比率卻高於2021年至2024年同期，「這非常嚴重」，民眾不可掉以輕心，尤其兒童患者，家長應對併發症提高警覺。

3位腸病毒重症個案，均感染「伊科病毒11型」。根據衛福部疾管署資料，伊科病毒11型與常見的腸病毒71型不同，常導致患者肝炎或心肌炎，早期常以非特異性症狀表現，且嚴重感染者病程變化快速，建議臨床醫師24小時內應密切監測患者發炎指數、血小板及血紅素等數值，有重症疑慮病嬰，常須使用生命支持設備，建議轉診至醫學中心。

陳秀熙表示，台灣兒科醫療發展良好，與國際各國相比，不常出現新生兒死亡個案，但光是腸病毒就已造成今年2位新生兒死亡，可見腸病毒對新生兒威脅不容忽視，臨床醫師及家長，都應對併發重症提高警覺，民眾平常也要保持洗手習慣，即使天冷也要注意個人手部及環境衛生，落實防疫文明，減少病毒危害。

另，日本諾羅病毒疫情通報病例達10年高峰，至2025年3月中旬，累計病例數近3萬5千例。陳秀熙表示，相關個案也集中於嬰幼兒及學齡兒童族群，諾羅病毒傳播迅速，只要有幾顆病毒就會造成感染，以美國為例，諾羅病毒每年造成約900人死亡，日本疫情擴大與國內外旅遊有關，且目前諾羅病毒無疫苗可打，建議前往日本旅遊且攜帶幼兒的民眾，務必加強防範。

死亡 腸病毒 諾羅病毒

延伸閱讀

新生兒箱屍案…20多歲生母情緒不穩 嘉縣社會局關懷訪視

又有新生兒腸病毒重症亡 未滿月男嬰併肝炎敗血症

今年第二例！未滿一歲嬰染腸病毒亡 出現肝炎、敗血症

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

相關新聞

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵智障：改革才對得起死者

台鐵太魯閣號事故4周年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，高達8000多萬元，遭質疑造價昂貴。網紅Cheap在臉書表...

不斷更新／清明掃墓+出遊車潮 國道一早紫爆 國5北返恐塞到深夜

今天為清明節連續假期第2天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍。其中，南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

男深夜雙眼上吊肢體怪異扭曲妻嚇壞 竟是血糖失控引癲癇

60多歲男糖尿病患者凌晨3點突然全身盜汗、脫去衣物，舉止怪異。妻子驚醒後，發現他坐在床邊，反覆拿起衣物又放下，接著在房間...

舒適溫暖明起變天 下周水氣一波波轉溼涼 高山零星降雪

今天清明連假第2天，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天環境風場偏東風為主，各地多雲到晴好天氣，舒適溫暖，西半部高溫26至2...

清明連假物價飆漲 十分天燈漲一倍...學者憂成下個墾丁

清明連假民眾大舉出遊，不僅塞爆桃園機場，各景區也有不少民眾國旅。新北知名國際景點十分老街連假首日也吸引不少遊客，但高昂的...

晴朗微熱上看30度高溫 吳德榮：明起雲多 下周春雨炸5天

今天是清明連假第二天，依舊天氣穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。