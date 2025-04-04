殘留境外空污加擴散條件差 西半部空氣品質不佳

清明連假第2天，掃墓應留意空氣品質，最新空氣品質預報顯示，今天環境風場偏東風，可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入台灣，加上擴散條件差，西半部空氣品質不佳。

環境部今天上午更新最新空氣品質預測，今天受高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場轉為偏東風。

環境部提醒，偏東風可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入影響台灣及離島，且西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也易上升。

此外，清明連假期間各地多有民俗活動，環境部提醒，民眾須留意短時間空污濃度易上升。

空氣品質預報預測，今天北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖空氣品質為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級，而中部空品區則為「紅色警示」等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。