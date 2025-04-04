不停逐夢 自閉症畫家李柏毅赴羅馬參賽水上芭蕾

自幼被醫生判定「終身無法融入社會」的重度自閉症畫家李柏毅，再度突破框架、勇於逐夢，他明天將在羅馬參加水上芭蕾世界盃比賽。家人與教練希望，李柏毅的例子能鼓舞更多自閉症患者家庭。

李柏毅此行也先後拜訪駐教廷使館與駐義大利代表處致贈畫作。身為虔誠基督徒，他特別繪製一幅「台灣為教宗祈禱」，期盼教宗方濟各（Pope Francis）早日康復；他並帶來台灣夜市、101大樓等地標作品，為駐義代表處新購置裝修的辦公室增添藝術展品。

今年36歲的李柏毅是台北知名老店「明星咖啡館」（Astoria）第三代，他在1歲半時就被診斷患有重度自閉症。

「從洛杉磯到紐約的醫生都斷言，柏毅這輩子不可能融入社會，不可能過正常生活。」李母簡靜惠面帶微笑，平靜述說這段對任何家長皆是晴天霹靂的歷程。「回台求診時，醫生叫我們回美國，但我們決定留在台灣，在這裡柏毅學會了中文、台語。」

簡靜惠與李柏毅一起努力，證明重度自閉症患者也能活出精采人生，如今李柏毅不僅成為在世界多國展出的畫家，榮獲台灣十大傑出青年，他在歌唱、游泳領域也都有優異表現。

李柏毅此次來羅馬，將代表台灣參加5日舉行的「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」（World Cup forInclusive Duet Artistic Swimming），以及6日舉行的「為自閉症而跑」（Run for Autism）活動。

李柏毅昨天前往駐義大利代表處致贈畫作，在現場以吉他自彈自唱，表演台語、英語歌曲，還用義大利語說了一段自我介紹，獲得全館館員與義籍雇員如雷掌聲。

外交部先前購置駐義代表處建物，近日即將整修完工。駐義代表蔡允中表示，李柏毅是駐館竣工前夕第一團重要訪客，感謝李柏毅致贈多幅具有台灣意象畫作，他也將明星咖啡館帶來的經典糕點，分享給義大利政要品嚐，外賓都讚不絕口，希望有機會赴台訪問時也能前往參觀。

陪同李柏毅一起參加比賽的俄羅斯籍教練Julia，是中華民國水上芭蕾舞協會創辦人，已定居台灣超過20年。

長期投入特殊兒童教育的Julia說，李柏毅這次來參賽，是代表許多台灣特殊兒家庭，他們都受到李柏毅的鼓舞，希望孩子的「不一樣」能被社會包容、尊重。她與李柏毅此次會穿著具原住民特色的服裝表演，讓世界看到台灣的多元文化。

明星咖啡館1922年創立於上海，1949年遷至台北，招牌點心是遵循俄羅斯沙皇御廚食譜的軟糖、羅宋湯。60年代台灣文學創作興盛初期，明星西點咖啡館成為周夢蝶、黃春明、林懷民、白先勇、侯孝賢、陳若曦、季季等人駐足寫作的窩，享有「台灣文學搖籃」咖啡館美譽。