清明連假國道客運成長 西部與東部仍逾6、7成空位

公路局統計，昨天清明連假首日，西部與東部國道客運量較113年同期都成長；不過，今天仍有分別超過6成及7成的空位，民眾可多利用。

交通部公路局統計，昨天是清明連假第1天，西部國道客運共行駛5858班次、疏運11萬3819人次，較113年同期增加4.5%；東部國道客運共計行駛1617班次，疏運3萬8871人次，較113年同期增加30.6%。

公路局說，今天西部國道客運尚有63.36%空位，東部國道客運尚有74.89%空位，民眾可多利用，連假期間，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施。

為再提升東部觀光，連假期間搭乘國道客運前往東部民眾再加碼票價（指定日期4人同行1人免費、返程再抵新台幣200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

今天是清明節，公路局預估省道有返鄉及出遊車潮，易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等）。

另外，主要省道幹道（台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋）及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山），也易塞車，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。