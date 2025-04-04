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不生導火線「十大原因」出爐 83%憂無人清明祭祖

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照
示意圖／聯合報系資料照

去年台灣新生兒人數13.4萬，連九年負成長，並續創史上新低，結婚對數也下滑到12.3萬對，細究原因，根據yes123求職網調查顯示，上班族不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(77.2%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(61.6%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(42.7%)，以及「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(30.7%)、「覺得生小孩之後不自由」(27.8%)。

其他不生育的原因，又分別是：「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(24.7%)、「另一半不想生小孩」(22.8%)、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(20.7%)，以及「不滿意台灣教育體制」(18.5%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(16.6%)。

此外，調查還顯示，在年滿20歲以上的成年勞工當中，有42.6%透露，目前「有小孩」；代表其餘的57.4%，目前「沒有小孩」，而且若以人生規劃來看，這當中又共有四成(39.9%)表示，其實「有計畫」生小孩：其中24.1%屬於「未婚，但有計畫生小孩」，15.8%屬於「已婚，且有計畫生小孩」。

也代表剩下的60.1%，「沒有計畫」生小孩：其中42.3%屬於「未婚，且沒有計畫生小孩」；17.8%屬於「已婚，但沒有計畫生小孩」。

只是若目前沒有小孩的話，仍有83.3%透露，未來會擔心無人「清明祭祖」；也代表不會擔心的，僅佔16.7%。

如果「有計畫」生小孩或「目前」有小孩，心中的目標是想生幾個呢？此次調查更發現，其中有57.6%想生「2個」；不過也有35.8%只想生「1個」；其餘合計共6.6%想生「3個(含)以上」。

解讀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌建議，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

上述「蛇年勞工婚育計畫調查「，是由yes123求職網於2025年3月18日到3月31日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,397份，信心水準為95%，誤差值為正負2.62%。

求職 生育率

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