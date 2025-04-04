舒適溫暖明起變天 下周水氣一波波轉溼涼 高山零星降雪

今天清明連假第2天，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天環境風場偏東風為主，各地多雲到晴好天氣，舒適溫暖，西半部高溫26至29度，東半部22至25度左右。

目前各地雲量偏少，台東因為迎風面水氣的關係雲量偏多。北部地區要留意，已經開始有華南雲系向東移進台灣，所以北部雲量比中南部稍多。

降雨趨勢，今天水氣偏少，各地山區可能有午後陣雨。今天深夜開始到未來1周，都是水氣逐漸增加的趨勢。明天華南雲系影響中部以北、東半部，還有南部山區，水氣增加的關係，降雨機率偏高，雨勢上沒有較大雨勢的機率，但相較昨天和今天的天氣已經算是滿大的轉變。

周日水氣偏多，北部、東半部、南部山區降雨機率仍偏高，中南部平地有降雨空檔。但是下周一開始，華南雲系持續向東移入台灣，且未來1周一波一波水氣移入，中間有空檔，但春天的天氣變化迅速，水氣移入時間點不確定，未來1周要有下雨的準備。

溫度趨勢，今天清晨因為輻射冷卻影響，溫度比較低，不過，今天深夜因為水氣增加，明天清晨低溫有略為回升狀態。未來1周低溫沒有冬季的系統影響，所以低溫比較穩定，北部16度、中南部18度、花東18至20度。

高溫會因水氣的變化而有明顯的影響，明天如果雨勢比較多一點，北台灣高溫降幅會有6度之差，可能只有20度左右；中南部只有23度。

未來水氣是一波一波的雨勢，所以高溫變動情形，每天都有高低的變化。沒降雨的時候，中南部地區高溫還是可以來到28度，如果降雨，高低溫有4至5度之差。

今晚尤其明天水氣逐漸增加，中部以北3500公尺以上高山還是有零星降雪機率。下周一起華南水氣比較明顯，受水氣影響，整周都會是偏溼的狀態，且會影響高溫變動的影響。周日晚上到下周四，馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供