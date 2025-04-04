台南赤崁樓附近停車場單日收費1920元！遊客傻眼「比台北還貴」被當盤子了

連假出遊，開車族前往熱門景點觀光旅遊時，經常遇到停車場一位難求的尷尬景象。一名年輕女子昨(3)日在Threads上驚曝在台南赤崁樓附近停車時，發現附近一處停車場，在假日收費的最高上限一日是1920元，讓她上網詢問台南民眾，這樣的停車收費是很普通？還是真的很驚人，網友紛紛回覆表示，停一晚若真的要付1920元，那比台北市收費還貴，「被當盤子了」。

原po表示，近日因為陪姐姐到台南旅行，在尋找停車位時意外發現，在鄰近台南赤崁樓的一處停車場，假日收費的最高上限是1920元，讓她拍下該停車場的收費標準招牌後，上網大呼：「台南這種停車費1920好驚人！還是其實很普通這價錢，覺得最近回台南看到小吃物價，其實也沒有很便宜。」

從原po附上的停車場收費標準可見，平日收費每小時40元，單日最高200元，例假日則每小時80元，單日最高則是1920元。

網友見文則表示，其實換算成小時，停滿24小時的收費，即是每小時80元，有人覺得「蠻誠實的啊！不然又會有人以為是200元，而且每小時80元很便宜了，看看某KTV旁邊那個，唉」。

而Google評論則有網友留言表示：「這是沒有位子時的停車場，建議優先考量其他地方，不要傻傻來這裡！」、「停一個晚上1920元，費用比台北還貴，被當盤子了」，也有人指出，該停車場似乎沒有緩衝時間，「收費說明字很小又在停車場裡面，一進去不到兩分鐘就收費40塊，搶錢膩？」，也有人提醒開車族，該停車場雖然繳費機上貼著信用卡的折抵列表，但繳費選項根本沒有信用卡折抵，只能直接付費。

根據台北市政府府前廣場地下停車場停車收費規定，小型車9時至18時，每小時收費30元，18時至翌日9時，每小時收費10元。而位於信義區的松壽廣場地下停車場，周一至周五9時至22時，每小時收費30元，周六至周日與政府行政機關放假之紀念日及民俗節日9時至22時，每小時則收費40元，每日22時至翌日9時每小時收費10元。依此標準，皆低於該台南停車場每小時等同收費80元的標準。