清明連假物價飆漲 十分天燈漲一倍...學者憂成下個墾丁

清明連假民眾大舉出遊，不僅塞爆桃園機場，各景區也有不少民眾國旅。新北知名國際景點十分老街連假首日也吸引不少遊客，但高昂的物價使民眾抱怨不斷，民眾批評最普通的天燈從過往一百漲到兩百，學者憂心物價未能反映價值，久而久之將成下個墾丁或士林夜市。觀旅局表示鼓勵當地提供符合市場行情商品與服務永續經營。

新北平溪、十分地區因可放天燈，疫情後吸引大批日本、韓國旅客到訪，但高昂的物價也讓本地民眾驚呼誇張向本報陳情，記者觀察十分天燈從過去的100元漲到200元起跳，最貴的更要400元。10顆水餃售價也達100元、冰品接近200元，且在當地消費，多數店家也沒開發票。GOOGLE評論民眾批評店家搶客太嚴重、食物又貴又難吃。

十分社區發展協會理事長吳明展表示，目前觀察由於員工的薪資漲幅，天燈業者有統一調整售價的狀況，協會並沒有決定業者定價的權力，且靠近車站的蛋黃區跟蛋白區的出租金不同，也會影響到商品售價。

龍華科大觀光休閒系副教授薛榮祥表示，觀察現在十分的物價普遍有上漲的情形，認為業者在漲價的同時，也需要提供相對應的服務，包含替遊客拍照、解說天燈的含意等，才會讓遊客覺得消費值得。