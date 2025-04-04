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台灣土狗聰明機警記性好 11月大高山犬上狗學校學規矩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝

上個月台北市比特犬接連跳車咬傷人，引發熱議，農業部改制前公告禁養凶猛比特犬；擁有訓練士執照的蔡慶榮的嘉義黎明狗學校校長，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順，與常見會咬人的其他大型犬：惡霸、獒犬、比利時狼犬，以及中型犬柴犬不同。

蔡慶榮說，世界上公認最大型的犬隻是大丹犬，這隻入訓的台灣高山犬　出生11個月，飼主是退休公務員，養在家，不會亂吠亂咬人，連鄰居都未察覺，因為狗兒個性還不穩定，會橫衝直撞，才帶來受訓2至3個月，狗不咬人他才敢接受委託，台灣的高山犬比大丹犬更大，這2種犬他都訓練過。

民國60年、70年代，很多人養大丹狗，大丹犬和高山犬個性還算不錯，但還是必須出生5至6個月，是訓練的黃金期，到狗學校好訓練，主人也好操控，還好高山犬沒有凶性和野性，在野性未爆發前快快入訓。

「高山犬」俗稱「大型土狗」，屬台灣土狗，日據時代日本人稱為「高砂犬」，是台灣原住民的狩獵犬。分布於台灣五大山脈，主要為布農及魯凱兩族部落所飼養。

日據時代，高山犬常咬死日本軍警帶來犬種，日軍曾下令撲殺，加上早期台灣人嗜吃狗肉任意宰殺，任其雜交，使得「高山犬」和「台灣原始土狗」一樣，民國30年代遭遇瀕臨絕種命運，原住民為狩獵保存牠們血脈，具有聰明、機警、記性好、穩定性高、絕對服從、性格凶猛等特性。

嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，日前受託訓練出生11個月的台灣土狗大型犬高山犬，外觀全身虎斑色，個性溫順。記者魯永明／翻攝

大丹犬 日本

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