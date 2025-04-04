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晴朗回暖但空氣品質差 收假日北東轉陰有短暫陣雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天是清明連假第二天，天氣穩定，各地放晴、氣溫稍回升。記者邱德祥／攝影
今天是清明連假第二天，天氣穩定，各地放晴、氣溫稍回升。記者邱德祥／攝影

今天起受高壓迴流偏東到東南風影響，天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，各地放晴、氣溫稍回升，是適合出門郊遊的日子。北部氣溫14至26度，中部17至27度，南部17至29度，東部16至24度。整體氣溫舒適，南部地區可能稍感覺熱。夜間受輻射冷卻影響，早晚仍有明顯溫差。此外，西部晨間可能出現霧或低雲，影響能見度，建議行車時提高警覺。

空氣品質部分，薛皓天表示，今天轉受高壓迴流偏東到東南風影響，整體環境風速弱，導致西半部空品差，北部到竹苗地區及雲嘉南高屏地區空品為橘燈提醒，中部為紅色警示；東半部空品普通。

薛皓天表示，今晚入夜後受微弱鋒面影響，及華南雲系可能逐步接近，各地雲量將增多，氣溫些微下降，並開始有零星短暫雨發生。

周末北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣；薛皓天表示，中部天氣轉陰時多雲平地有零星降雨，山區有短暫陣雨；南部明天仍有陽光露臉機會，天氣為多雲偶晴，山區為多雲有零星降雨。周日雲量增多，轉多雲時陰有短暫陣雨或多雲偶晴天氣，但南部日夜溫差仍明顯。

周末前天氣相對穩定，薛皓天表示，雖然有短暫雨發生機會，但雨勢不大且降雨空檔多，但高壓迴流的天氣型態，海峽風速弱，有背風渦旋生成，中南部空品差可能持續到周日。

下周華南雲系陸續通過，薛皓天表示，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣，氣溫有些微變化，但幅度不大，北部及東部稍感覺涼意，中部以南地區感受上溫暖。

薛皓天表示，下周起各地開始降雨後，汙染物易沉降，整體背景濃度下降，中南部空品才可望降至普通。下周天氣預報不確定性高，預報仍有變化機會，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫

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