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清明節國道9路段易塞車 國5北向午後高乘載管制

中央社／ 台北4日電

今天是清明節也是連假第2天，高速公路局預估國道9路段易塞車，國3及國1部分路段南向上午已現車潮，午後將於國道5號北向實施高乘載管制

高公局說，今天全台都是好天氣，國道將有大量掃墓及出遊車潮，預估交通量為119百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判9路段易壅塞，包括國1南向中壢轉接道至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統；北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至名間；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國10東向鼎金系統至燕巢。

根據高公局上午8時10分即時路況資訊，國3南向環東到南港車速只有2公里，車速40公里以下的包括國3南向樹林到大溪，國1南向湖口服務區到竹北。

今天國道疏導措施包括清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；另採單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

國道 高乘載管制 高公局

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今天為清明節連續假期第2天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍。其中，南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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