晴朗微熱上看30度高溫 吳德榮：明起雲多 下周春雨炸5天

今天是清明連假第二天，依舊天氣穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲，白天北舒適、南微熱，早晚涼。北部12至27度、中部14至29度、南部14至30度、東部15至28度。

吳德榮表示，明天、周日華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。因雲多，白天高溫略降，各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。下周一雲系減弱，天氣好轉；下周二雲系再增厚，山區偶有局部少量降雨的機率。

接下來天氣轉變，吳德榮表示，下周三至13日短波一波波通過，晴、雨快速更迭，其中偶有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，為典型春雨的型態，屆時應特別注意氣象署的即時訊息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。