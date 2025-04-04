晴朗高溫持續回升 明起水氣逐日增 下周天氣變化大

今天是清明連假第2天，水氣仍少，各地大多為多雲到晴。中央氣象署表示，今天僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，白天高溫持續回升，中部以北高溫25到27度，南部26到29度，感受上舒適溫暖。東半部雲量較多，高溫大約22到25度。清晨受到輻射冷卻影響，北部、宜蘭低溫14到16度，其他地區低溫17到20度，西半部日夜溫差大。

不過，明天水氣稍增多，各地雲量增加，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。周日水氣進一步增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一至下周四華南雲系影響，天氣轉不穩定，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

下周五至4月13日台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。