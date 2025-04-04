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不斷更新／清明掃墓及出遊車潮今湧現 國道9地雷路段曝
（05:30更新）
今天為清明節連續假期第2天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍。其中，南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
各地今天多雲到晴天氣，高公局預期國道將湧現大量掃墓及出遊車潮。高公局預判重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。
今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。
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