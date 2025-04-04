健康你我他／醫護專業幽默 撫慰慌亂身心

我曾經送急診兩次，一次是10多年前因為多日吐瀉不止，凌晨四點去急診室吊點滴。最近一次則發生在去年11月7日，這天下午排定要去台大醫院新大樓做檢查，坐輪椅的我用機器下樓時，連人帶椅加機器從五層台階摔下來，頭部正面著地，嘴巴也磕傷流了很多血，緊急叫了救護車，還是到了台大醫院新大樓的急診部就醫。

急診人員初步檢傷後，我被戴上「跌」字的識別環。等待醫師的時候，我仍很鎮定地指揮姊姊取消第二天出遊訂的復康巴士與餐廳訂位，因為真的也沒別的事好做，因此，做些事分心，比一直想著頭上的包正在發熱腫痛要好些。

醫師問診後，覺得我應該沒有什麼大礙，之後一位護理師拿冰袋給我冰敷，後來打開布袋才發現是裝了很多冰塊的汽球，很有創意。護理師幫我消毒傷口並擦了藥，很幽默地跟我說嘴巴受傷，最近就別再吃香喝辣了。

比較特別的是，護理師還拿尺量我頭上的包和嘴唇傷口大小，本來以為這樣就結束了，結果安排做了電腦斷層掃描頭部和頸部，檢查沒事就發了注意事項讓我回家了，還來得及趕上原本約好下午4點的巴士。

這兩次去急診，很幸運都有病床，有醫護人員的專業照護，加上儀器檢查，使原本慌亂疼痛的身心，都獲得撫慰與安寧，誠摯的感謝。