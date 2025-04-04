快訊

懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／醫護專業幽默 撫慰慌亂身心

聯合報／ 魏琳（北市大安）
急診醫護專業照護，幫病患戴上「跌」字的識別環。圖／魏琳提供
急診醫護專業照護，幫病患戴上「跌」字的識別環。圖／魏琳提供

我曾經送急診兩次，一次是10多年前因為多日吐瀉不止，凌晨四點去急診室吊點滴。最近一次則發生在去年11月7日，這天下午排定要去台大醫院新大樓做檢查，坐輪椅的我用機器下樓時，連人帶椅加機器從五層台階摔下來，頭部正面著地，嘴巴也磕傷流了很多血，緊急叫了救護車，還是到了台大醫院新大樓的急診部就醫。

急診人員初步檢傷後，我被戴上「跌」字的識別環。等待醫師的時候，我仍很鎮定地指揮姊姊取消第二天出遊訂的復康巴士與餐廳訂位，因為真的也沒別的事好做，因此，做些事分心，比一直想著頭上的包正在發熱腫痛要好些。

醫師問診後，覺得我應該沒有什麼大礙，之後一位護理師拿冰袋給我冰敷，後來打開布袋才發現是裝了很多冰塊的汽球，很有創意。護理師幫我消毒傷口並擦了藥，很幽默地跟我說嘴巴受傷，最近就別再吃香喝辣了。

比較特別的是，護理師還拿尺量我頭上的包和嘴唇傷口大小，本來以為這樣就結束了，結果安排做了電腦斷層掃描頭部和頸部，檢查沒事就發了注意事項讓我回家了，還來得及趕上原本約好下午4點的巴士。

這兩次去急診，很幸運都有病床，有醫護人員的專業照護，加上儀器檢查，使原本慌亂疼痛的身心，都獲得撫慰與安寧，誠摯的感謝。

台大醫院 護理師 醫師

延伸閱讀

獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

輔大醫消防演練護理師當場墜落骨裂 缺軟墊遭批 院方曝考量

輔大醫院護理師學緩降機不慎墜落 2樓墜下重摔驚險畫面曝

男病患不滿提早出院 拿菜刀追砍小港醫院護理師

相關新聞

台灣首位 陳肇隆獲頒亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」

高雄長庚名譽院長陳肇隆被喻為亞洲肝臟移植的開拓者，從1984年迄今，累積2500多例肝臟移植手術，締造全球肝臟移植手術最...

清明肝氣旺 多吃綠色蔬菜養肝排毒

清明不只是祭祖掃墓，就中醫來說，更是重要的節氣。在這段時間，雨水會較上一個節氣春分多，氣溫也逐漸回升，中醫師公會全聯會常...

健康你我他／醫護專業幽默 撫慰慌亂身心

我曾經送急診兩次，一次是10多年前因為多日吐瀉不止，凌晨四點去急診室吊點滴。最近一次則發生在去年11月7日，這天下午排定...

非聽不可／2025癌症論壇（免費參加）

2025癌症論壇（免費參加）

擠不上末班車！六福村免費入園爆人潮 關園2小時上百名青年等嘸車

兒童節連假到來，六福村推出「未滿18歲」免費入場，今天一早湧入人潮，上午園區估計人數已破萬，未料，晚間關園後，有許多青少...

中了連假放不完！威力彩頭獎衝2.2億元 幸運7獎號出爐

威力彩第114027期今晚開獎，第一區中獎號碼為09、15、36、21、02、29，第二區中獎號碼為號07

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。