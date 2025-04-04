台灣首位 陳肇隆獲頒亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」

高雄長庚名譽院長陳肇隆被喻為亞洲肝臟移植的開拓者，從1984年迄今，累積2500多例肝臟移植手術，締造全球肝臟移植手術最佳存活率紀錄，今年獲頒亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇（Living Legend）」殊榮，成為首位獲此盛譽的台灣醫師，將於十月在泰國曼谷舉行的第10屆雙年大會開幕式演講並接受表揚。

腦死器官移植 促成台灣完成立法

亞太肝膽胰醫學會每兩年舉行一次年會，眾多學者專家於會前遴選一名「當代傳奇」，以彰顯得獎者在肝膽胰外科學術領域上的特殊貢獻，陳肇隆獲得本次評審委員肯定，將以「透視肝臟移植：從開創、傳承到超越」為題，上台進行當代傳奇演說。

翻閱亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」獲獎名單，陳肇隆是第一位獲選的台灣醫界人士。陳肇隆完成亞洲首例成功的肝臟移植手術時，年僅33歲，率先採用腦死亡定義，促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，為台灣移植醫學奠定深厚根基，在他率領下，國內器官移植學術蓬勃發展。

陳肇隆也在1997年完成亞洲首例「一肝兩受」劈離式肝臟移植手術。在活體肝臟移植的策略與技術上，更獨步全球，以往局部進展期肝癌例如侵犯門靜脈合併癌栓、多發瀰漫性、低組織分化、合併膽管細胞癌等高惡性度肝癌，被認為是肝臟移植的禁忌症，陳肇隆帶領團隊在新冠防疫期間破解其中難題。

陳肇隆團隊核心精銳醫師（左起）楊志權、鄭汝汾、陳肇隆、林燦勳、陳之逸。圖／陳肇隆提供

破解肝癌禁忌 活體移植獨步全球

他先讓癌友接受質子或釔-90體內放射治療，並輔以標靶或免疫治療，成功「降期」，讓患者有機會接受活體肝臟移植手術，達到無復發完全康復的治療目的，此創新突破成果，已連續發表於肝膽外科排名第一的期刊「HBSN」等。

身為亞洲肝臟移植醫療先鋒，重視傳承的陳肇隆從不吝分享技術及經驗，也擔任「桶箍」角色，他仍在第一線為病患手術，更希望後繼有人，在自己退休後，所有危急、困難的肝病重症病人，仍可得到精銳團隊最妥善的醫療技術與服務。

經過20、30年傳承，核心精銳成員眾多，例如，高雄長庚教授鄭汝汾專精於肝臟移植影像學、楊志權醫師擅長肝臟外科手術，林燦勳教授在肝動脈與膽道顯微重建等領域成為標竿，顏旭霆醫師在血管外科手術上已是全球頂尖專家。

陳肇隆（中）的活體肝臟移植成功率超過九成。本報資料照片

救人終身職志 逾40年精進醫術不懈

陳肇隆將肝臟移植技術根留台灣，也在世界各國開花結果，40多年來，他多次至歐洲、美國、日本、菲律賓、新加坡、中國大陸等地區，進行示範手術教學。陸續累積培訓400餘名國外年輕醫師，在南台灣實地觀摩及學習後，返回當地成為優秀肝臟移植外科醫師。

榮獲本屆亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」肯定，陳肇隆分享自身執醫經驗，並勉勵年輕世代醫師，設定目標後，就全心鑽研，能將一個目標做好，這就夠了。儘管年逾七十，他仍堅持著肝臟移植，不斷精進，希望拯救更多肝臟重症患者，而這正是他終身職志。