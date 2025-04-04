遺願與遺憾之間…學者看海葬 籲增加儀式感

台灣海葬不普及，與民間習俗有關，甚至有殯葬業者質疑，怎忍心讓家人泡在海水中？研究生死學專家說，海葬是回歸大自然，建議增加儀式感，增加追思與緬懷的記憶點，或結合觀光等配套措施，讓海葬更有溫度。

桃園市有名退休女教師將往生七年父親骨灰罈，從納骨塔取出後進行海葬，殯葬人員詢問，原來女師父親生前是船員，一輩子與海為伍，過世前曾囑咐要海葬，卻在葬儀社人員勸說下，她擔心讓父親泡在海水中，改火化後入塔安頓。

女老師說多次夢到父親「怎麼把我放在塔裡？」內心煎熬，與家人商議後決定把父親骨灰取出，完成父親海葬遺願。

禮儀師羅玉玲表示，曾協助老榮民海葬，也是亡者生前囑咐，多年後老榮民妻子過世採火化入塔，家屬透露父親海葬時未留下骨灰，至今無法讓父母依習俗「合爐」，供奉祖先牌位時總覺遺憾。

南華大學生死學系副教授楊國柱曾調查，約三至四成舉辦海葬的家屬，事後感到遺憾，曾有家屬夢到已海葬長輩埋怨「在海裡很冷」；也有後代認為海葬後，茫茫大海無處可追思。

楊國柱說，海葬後追思先人似乎少了標的物，海葬前除尊重先人遺願，親友間要充分溝通，有共識再執行，可減少事後不必要的遺憾。

他說環保葬不立碑牌，殯葬儀式感很重要，建議政府增加補助經費，打造更細膩、舒適儀式場域，增添美學設計與營造氛圍等，有助於撫慰悲傷。

台灣自然環保葬協會常務理事邱達能說，海葬可結合自然條件，如台東、花蓮可搭配賞鯨船，提高接受度，離島澎湖、馬祖可選小島打造「生命之島」，親友日後可重返原處，聽浪、看夕陽追思，或在寺廟、納骨塔設牌位，讓親友追思時有寄託，而非海葬後就斷了線。